Вильфанд пообещал москвичам потепление до +20 градусов

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Потепление в Москве ожидается также 16 и 17 сентября Фото:

В Москву придет заметное потепление до 20 градусов с 15 сентября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода в течение недели будет приятной. Заметно потеплеет в четверг, когда приблизится циклон. Днем будет 15-20 градусов, утром уже не придется дрожать от холода, но будет облачно, небольшой дождь», — поделился синоптик в интервью ТАСС.

Вильфанд также отметил, что подобная погода ожидается 16 и 17 сентября. «В начале недели, напротив, температура воздуха составит 15-16 градусов, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и дождь», — добавил эксперт.

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В Москву придет заметное потепление до 20 градусов с 15 сентября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Погода в течение недели будет приятной. Заметно потеплеет в четверг, когда приблизится циклон. Днем будет 15-20 градусов, утром уже не придется дрожать от холода, но будет облачно, небольшой дождь», — поделился синоптик в интервью ТАСС. Вильфанд также отметил, что подобная погода ожидается 16 и 17 сентября. «В начале недели, напротив, температура воздуха составит 15-16 градусов, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и дождь», — добавил эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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