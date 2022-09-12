Вильфанд пообещал москвичам потепление до +20 градусов

Потепление в Москве ожидается также 16 и 17 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москву придет заметное потепление до 20 градусов с 15 сентября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода в течение недели будет приятной. Заметно потеплеет в четверг, когда приблизится циклон. Днем будет 15-20 градусов, утром уже не придется дрожать от холода, но будет облачно, небольшой дождь», — поделился синоптик в интервью ТАСС.

Вильфанд также отметил, что подобная погода ожидается 16 и 17 сентября. «В начале недели, напротив, температура воздуха составит 15-16 градусов, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и дождь», — добавил эксперт.