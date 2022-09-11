11 сентября 2022

Екатеринбуржец украл у пенсионерки деньги, которые она 12 лет откладывала на похороны

В Екатеринбурге задержали мошенника, обокравшего пенсионерку на 300 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Осень. Пенсионеры. Курган , пенсионерка, бабушка, пенсия, попрошайничество, нищета, бедность
Житель Екатеринбурга похитил 300 тысяч у 87-летней горожанки Фото:

Полиция Екатеринбурга задержала мошенника, забравшего у 87-летней пенсионерки 300 тысяч рублей, которые она 12 лет откладывала на похороны. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

«Задержанному предложили через соцсети поучаствовать в схеме по отъему денег у пенсионеров некие „работодатели“, которым он перечислял основную часть похищенного. Подозреваемый уже признал свою причастность к мошенничеству в отношении 87-летней пенсионерки, проживающей на улице Академика Бардина. „Бегунок“ забрал у старушки 300 тысяч рублей, которые она 12 лет откладывала на похороны», — рассказали там.

При этом отмечается, что в отношении фигуранта расследуется уголовное дело по части 3 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество». «На криминальном счету подозреваемых восемь эпизодов аналогичных хищений. Ведется следствие», — подытожили там.

Ранее URA.RU рассказывало, что жертвой телефонных мошенников также стала жительница Свердловской области, которая перевела преступникам больше 2 миллионов рублей. В Екатеринбурге за 9 сентября зафиксировали шесть случаев телефонного мошенничества. Преступникам удалось выманить у горожан около пяти миллионов рублей. Пострадал, в том числе, и ученый РАН, который отдал мошенникам 1,8 млн рублей.

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Полиция Екатеринбурга задержала мошенника, забравшего у 87-летней пенсионерки 300 тысяч рублей, которые она 12 лет откладывала на похороны. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. «Задержанному предложили через соцсети поучаствовать в схеме по отъему денег у пенсионеров некие „работодатели“, которым он перечислял основную часть похищенного. Подозреваемый уже признал свою причастность к мошенничеству в отношении 87-летней пенсионерки, проживающей на улице Академика Бардина. „Бегунок“ забрал у старушки 300 тысяч рублей, которые она 12 лет откладывала на похороны», — рассказали там. При этом отмечается, что в отношении фигуранта расследуется уголовное дело по части 3 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество». «На криминальном счету подозреваемых восемь эпизодов аналогичных хищений. Ведется следствие», — подытожили там. Ранее URA.RU рассказывало, что жертвой телефонных мошенников также стала жительница Свердловской области, которая перевела преступникам больше 2 миллионов рублей. В Екатеринбурге за 9 сентября зафиксировали шесть случаев телефонного мошенничества. Преступникам удалось выманить у горожан около пяти миллионов рублей. Пострадал, в том числе, и ученый РАН, который отдал мошенникам 1,8 млн рублей.
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