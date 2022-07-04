Жительница Свердловской области перевела мошенникам 2 миллиона

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Женщина пыталась спасти свои деньги, поэтому влезла в кредиты Фото:

Пенсионерка из Артемовского района, пытаясь спасти свои накопления, стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в ОМВД России по Артемовскому району.

«В дневное время женщине на телефон поступил звонок с незнакомого ей номера телефона. Дама, представившаяся сотрудником Центробанка, проверила фамилию имя отчества абонента и сообщила, что по ее персональным данным пытаются оформить кредит», — рассказали в ведомстве. После этого обманутая женщина испугалась и стала выполнять указания мошенника по спасению имеющихся у нее накоплений.

Пенсионерка брала кредиты в банках и небольшими суммами переводила деньги на счета преступников. В качестве подтверждения своих полномочий мошенники использовали фотографии фальшивых документов. В общей сумме женщина отправила лжесотрудникам банка 2 367 000 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что телефонные мошенники, представившись сотрудниками банка, вынудили пенсионерку из Екатеринбурга взять кредит на 4 миллиона рублей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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Пенсионерка из Артемовского района, пытаясь спасти свои накопления, стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в ОМВД России по Артемовскому району. «В дневное время женщине на телефон поступил звонок с незнакомого ей номера телефона. Дама, представившаяся сотрудником Центробанка, проверила фамилию имя отчества абонента и сообщила, что по ее персональным данным пытаются оформить кредит», — рассказали в ведомстве. После этого обманутая женщина испугалась и стала выполнять указания мошенника по спасению имеющихся у нее накоплений. Пенсионерка брала кредиты в банках и небольшими суммами переводила деньги на счета преступников. В качестве подтверждения своих полномочий мошенники использовали фотографии фальшивых документов. В общей сумме женщина отправила лжесотрудникам банка 2 367 000 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что телефонные мошенники, представившись сотрудниками банка, вынудили пенсионерку из Екатеринбурга взять кредит на 4 миллиона рублей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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