Жительница Свердловской области перевела мошенникам 2 миллиона

04 июля 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

Женщина пыталась спасти свои деньги, поэтому влезла в кредиты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пенсионерка из Артемовского района, пытаясь спасти свои накопления, стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в ОМВД России по Артемовскому району. «В дневное время женщине на телефон поступил звонок с незнакомого ей номера телефона. Дама, представившаяся сотрудником Центробанка, проверила фамилию имя отчества абонента и сообщила, что по ее персональным данным пытаются оформить кредит», — рассказали в ведомстве. После этого обманутая женщина испугалась и стала выполнять указания мошенника по спасению имеющихся у нее накоплений. Пенсионерка брала кредиты в банках и небольшими суммами переводила деньги на счета преступников. В качестве подтверждения своих полномочий мошенники использовали фотографии фальшивых документов. В общей сумме женщина отправила лжесотрудникам банка 2 367 000 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что телефонные мошенники, представившись сотрудниками банка, вынудили пенсионерку из Екатеринбурга взять кредит на 4 миллиона рублей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Пенсионерка из Артемовского района, пытаясь спасти свои накопления, стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в ОМВД России по Артемовскому району. «В дневное время женщине на телефон поступил звонок с незнакомого ей номера телефона. Дама, представившаяся сотрудником Центробанка, проверила фамилию имя отчества абонента и сообщила, что по ее персональным данным пытаются оформить кредит», — рассказали в ведомстве. После этого обманутая женщина испугалась и стала выполнять указания мошенника по спасению имеющихся у нее накоплений. Пенсионерка брала кредиты в банках и небольшими суммами переводила деньги на счета преступников. В качестве подтверждения своих полномочий мошенники использовали фотографии фальшивых документов. В общей сумме женщина отправила лжесотрудникам банка 2 367 000 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что телефонные мошенники, представившись сотрудниками банка, вынудили пенсионерку из Екатеринбурга взять кредит на 4 миллиона рублей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».