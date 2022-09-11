КПРФ проиграла выборы в своей вотчине в ХМАО

КПРФ проиграла выборы в Советском районе ХМАО

12 сентября 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Коммунисты ни взяли ни одного мандата на выборах в Советском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На выборах в Советском районе, который считается вотчиной КПРФ в Югре, коммунисты не смогли провести ни одного кандидата к победе. Об этом свидетельствуют данные результатов голосования, опубликованные на сайте избиркома ХМАО. На выборах главы поселка Пионерский победу одержала кандидат от «Единой России» Венера Зубчик, которая набрала 85% голосов. А кандидат от КПРФ Андрей Мингалев получил лишь 1,5% поддержи жителей поселка. В местном совете депутатов все 10 мандатов также получили представители от ЕР. На выборах в думу поселка Зеленоборск девять из 10 мандатов получили члены «Единой России». Последнее место досталось самовыдвиженке Татьяне Куклиной. А председатель совета депутатов поселка и член КПРФ Дмитрий Яковкин на этот раз не получил достаточное количество голосов избирателей и покидает представительный орган власти. Источник URA.RU в политическом истеблишменте Советского района считает, что коммунисты провалили эти выборы из-за плохой подготовки. «Раньше они выезжали на критике действий бывшего экс-главы Советского района Игоря Набатова. Но людям надоело из года в год слушать одну и ту же пластинку, тем более что сейчас во главе муниципалитете стоит другой человек — Евгений Буренков. К тому же на этих выборах у коммунистов не было ярких, харизматичных кандидатов, да и сама избирательная кампания прошла блекло. А между тем, именно в Советском районе у коммунистов были самые сильные позиции в Югре», — считает инсайдер. Глава КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев отказался от комментариев по телефону. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завершились выборы в 10 муниципалитетах. Там выбирались главы городских и сельских поселений, а также депутаты местных дум. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На выборах в Советском районе, который считается вотчиной КПРФ в Югре, коммунисты не смогли провести ни одного кандидата к победе. Об этом свидетельствуют данные результатов голосования, опубликованные на сайте избиркома ХМАО. На выборах главы поселка Пионерский победу одержала кандидат от «Единой России» Венера Зубчик, которая набрала 85% голосов. А кандидат от КПРФ Андрей Мингалев получил лишь 1,5% поддержи жителей поселка. В местном совете депутатов все 10 мандатов также получили представители от ЕР. На выборах в думу поселка Зеленоборск девять из 10 мандатов получили члены «Единой России». Последнее место досталось самовыдвиженке Татьяне Куклиной. А председатель совета депутатов поселка и член КПРФ Дмитрий Яковкин на этот раз не получил достаточное количество голосов избирателей и покидает представительный орган власти. Источник URA.RU в политическом истеблишменте Советского района считает, что коммунисты провалили эти выборы из-за плохой подготовки. «Раньше они выезжали на критике действий бывшего экс-главы Советского района Игоря Набатова. Но людям надоело из года в год слушать одну и ту же пластинку, тем более что сейчас во главе муниципалитете стоит другой человек — Евгений Буренков. К тому же на этих выборах у коммунистов не было ярких, харизматичных кандидатов, да и сама избирательная кампания прошла блекло. А между тем, именно в Советском районе у коммунистов были самые сильные позиции в Югре», — считает инсайдер. Глава КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев отказался от комментариев по телефону. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завершились выборы в 10 муниципалитетах. Там выбирались главы городских и сельских поселений, а также депутаты местных дум.