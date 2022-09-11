11 сентября 2022
10 сентября 2022

В ЯНАО разворовывают исторический объект

В ЯНАО разворовывают исторический объект с 501-стройки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
501-я стройка. Сталинская Мертвая дорога. Салехард - Надым. ЯНАО (Ямал), 501 дорога, сталинская железная дорога
На 501-стройке заметили воровство железнодорожных рельс Фото:

Представители исторического объекта возмущены воровством железнодорожных рельс с 501-стройки. Пост с просьбой максимальной огласки разместили в социальной сети «Вконтакте».

«Уважаемые органы различных спецслужб и наши местные власти, уже и номера на машинах видны и записаны — найдите и накажите этих мародеров! И факт на лицо, что не на гараж везут, такой то техникой большой. И явно они же год назад промышляли. Сколько можно то! Опять осень и снова режут и вывозят рельсы! Они на этом деньги зарабатывают! И им снова все с рук сойдет?!» — написали в группе Стройка 501, 503 ГУЛАГ — «Мертвая дорога».

О происходящем представители узнали из поста жительницы Надыма в одной из городских групп. «Ехала сегодня в Салехард и на 95 километре от города Надым увидела невероятную картину: Урал с номером <…> выехал с разъезда Ярудей, остановился на дороге, к нему подъехал грузовик <…>, и группа из трех человек начала перегрузку железнодорожных рельс. Увидев меня, спрятали лица и продолжили свою работу», — сообщила женщина в группе.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО сделают из части территории 501 стройки музей под открытым небом. Планируется установить освещение и стоянку на территории разъезда «Глухариный», находящиеся между Салехардом и Надымом.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Представители исторического объекта возмущены воровством железнодорожных рельс с 501-стройки. Пост с просьбой максимальной огласки разместили в социальной сети «Вконтакте». «Уважаемые органы различных спецслужб и наши местные власти, уже и номера на машинах видны и записаны — найдите и накажите этих мародеров! И факт на лицо, что не на гараж везут, такой то техникой большой. И явно они же год назад промышляли. Сколько можно то! Опять осень и снова режут и вывозят рельсы! Они на этом деньги зарабатывают! И им снова все с рук сойдет?!» — написали в группе Стройка 501, 503 ГУЛАГ — «Мертвая дорога». О происходящем представители узнали из поста жительницы Надыма в одной из городских групп. «Ехала сегодня в Салехард и на 95 километре от города Надым увидела невероятную картину: Урал с номером <…> выехал с разъезда Ярудей, остановился на дороге, к нему подъехал грузовик <…>, и группа из трех человек начала перегрузку железнодорожных рельс. Увидев меня, спрятали лица и продолжили свою работу», — сообщила женщина в группе. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО сделают из части территории 501 стройки музей под открытым небом. Планируется установить освещение и стоянку на территории разъезда «Глухариный», находящиеся между Салехардом и Надымом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...