В ЯНАО разворовывают исторический объект

В ЯНАО разворовывают исторический объект с 501-стройки

12 сентября 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

На 501-стройке заметили воровство железнодорожных рельс Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Представители исторического объекта возмущены воровством железнодорожных рельс с 501-стройки. Пост с просьбой максимальной огласки разместили в социальной сети «Вконтакте». «Уважаемые органы различных спецслужб и наши местные власти, уже и номера на машинах видны и записаны — найдите и накажите этих мародеров! И факт на лицо, что не на гараж везут, такой то техникой большой. И явно они же год назад промышляли. Сколько можно то! Опять осень и снова режут и вывозят рельсы! Они на этом деньги зарабатывают! И им снова все с рук сойдет?!» — написали в группе Стройка 501, 503 ГУЛАГ — «Мертвая дорога». О происходящем представители узнали из поста жительницы Надыма в одной из городских групп. «Ехала сегодня в Салехард и на 95 километре от города Надым увидела невероятную картину: Урал с номером <…> выехал с разъезда Ярудей, остановился на дороге, к нему подъехал грузовик <…>, и группа из трех человек начала перегрузку железнодорожных рельс. Увидев меня, спрятали лица и продолжили свою работу», — сообщила женщина в группе. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО сделают из части территории 501 стройки музей под открытым небом. Планируется установить освещение и стоянку на территории разъезда «Глухариный», находящиеся между Салехардом и Надымом.

Представители исторического объекта возмущены воровством железнодорожных рельс с 501-стройки. Пост с просьбой максимальной огласки разместили в социальной сети «Вконтакте». «Уважаемые органы различных спецслужб и наши местные власти, уже и номера на машинах видны и записаны — найдите и накажите этих мародеров! И факт на лицо, что не на гараж везут, такой то техникой большой. И явно они же год назад промышляли. Сколько можно то! Опять осень и снова режут и вывозят рельсы! Они на этом деньги зарабатывают! И им снова все с рук сойдет?!» — написали в группе Стройка 501, 503 ГУЛАГ — «Мертвая дорога». О происходящем представители узнали из поста жительницы Надыма в одной из городских групп. «Ехала сегодня в Салехард и на 95 километре от города Надым увидела невероятную картину: Урал с номером <…> выехал с разъезда Ярудей, остановился на дороге, к нему подъехал грузовик <…>, и группа из трех человек начала перегрузку железнодорожных рельс. Увидев меня, спрятали лица и продолжили свою работу», — сообщила женщина в группе. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО сделают из части территории 501 стройки музей под открытым небом. Планируется установить освещение и стоянку на территории разъезда «Глухариный», находящиеся между Салехардом и Надымом.