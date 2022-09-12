Mash: военные РФ получили ранения от дрона ВСУ под Брянском

Атака беспилотника была совершена 10 сентября Фото: Сергей Венявский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Три российских солдата были ранены после атаки украинского дрона под Брянском. Об этом сообщает Mash.

«21-летнего рядового Дмитрия П. доставили в госпиталь с осколочным ранением головы, шеи и руки. Еще двое получили контузию. БПЛА [беспилотный летательный аппарат] атаковал опорный пост за КПП „Зерново“ 10 сентября в шесть утра», — сообщает Mash в telegram-канале.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино Курской области. «Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет», — заявил губернатор.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Среди целей спецоперации Путин выделил денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту территорий и населения Донбасса.