Mash: военные РФ получили ранения от дрона ВСУ под Брянском

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Город Энергодар и Запорожская АЭС., россия, украина, разрушения, атомная промышленность, СВО, запорожская аэс, Запорожье, дроны, прилёты
Атака беспилотника была совершена 10 сентября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Три российских солдата были ранены после атаки украинского дрона под Брянском. Об этом сообщает Mash.

«21-летнего рядового Дмитрия П. доставили в госпиталь с осколочным ранением головы, шеи и руки. Еще двое получили контузию. БПЛА [беспилотный летательный аппарат] атаковал опорный пост за КПП „Зерново“ 10 сентября в шесть утра», — сообщает Mash в telegram-канале.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино Курской области. «Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет», — заявил губернатор.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Среди целей спецоперации Путин выделил денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту территорий и населения Донбасса.

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Три российских солдата были ранены после атаки украинского дрона под Брянском. Об этом сообщает Mash. «21-летнего рядового Дмитрия П. доставили в госпиталь с осколочным ранением головы, шеи и руки. Еще двое получили контузию. БПЛА [беспилотный летательный аппарат] атаковал опорный пост за КПП „Зерново“ 10 сентября в шесть утра», — сообщает Mash в telegram-канале. Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино Курской области. «Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет», — заявил губернатор. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Среди целей спецоперации Путин выделил денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту территорий и населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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