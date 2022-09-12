Губернатор Курской области: ВСУ обстреляли поселок Теткино

Роман Старовойт рассказал, что в результате обстрела повреждены восемь домов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВСУ обстреляли поселок теткино Курской области. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня утром ВСУ снова обстреляли поселок Теткино. Зафиксировано порядка 10 прилетов в районе улицы Белопольская. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет», — написал Старовойт в своем telegram-канале.

По его словам, по предварительной информации, повреждены восемь домов, надворные постройки, забор и частный автомобиль. Район обстрела оказался обесточен, поврежден газопровод, заявил Старовойт. Ремонтная бригада уже восстанавливает электроснабжение, отметил он. По словам губернатора, на место происшествия приехали представители газовой службы. Сейчас оценивается ущерб.

ВСУ неоднократно обстреливали Курскую область и другие приграничные регионы из-за спецоперации РФ на Украине. Ранее в Курской области подорвался трактор из-за боеприпаса, оставленным ВСУ. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является демилитаризация и денацификация Украины.