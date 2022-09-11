Источник: Куйвашев наградит пять мэров за свое переизбрание

12 сентября 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев приготовил мэрам-отличникам награду Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, 11 сентября переизбранный на новый срок, отблагодарит мэров, показавших в своих городах лучшие результаты голосования. Как сообщили URA.RU два источника, перед выборами глава региона пообещал денежную награду градоначальникам, которые войдут в первую пятерку. По итогам губернаторских выборов Куйвашев одержал победу в первом туре, набрав 65,78% голосов. Сразу в ряде муниципалитетов поддержка кандидата оказалась гораздо выше средней по области. Согласно данным избиркома, с которыми ознакомилось URA.RU, самую высокую цифру за Куйвашева показал Волчанск — 93,8%. В Талице поддержка составила 82%, а в Ирбите — 81,9%. Также в пятерку попали Верхний Тагил с показателем 80,3% и военный поселок Свободный с 79,3%. Заочная борьба между мэрами была подогрета стимулом: в середине кампании штаб Куйвашева признал, что поддержку кандидата необходимо активно наращивать, и замотивировал глав. «Еще в середине лета на совещании с губернатором проговорили, что пяти муниципалитетам с лучшими результатами дадут дополнительное финансирование», — поделился собеседник во власти. Источник, близкий к резиденции губернатора уточнил, что идея отблагодарить глав по-прежнему в силе, но форма поощрения еще обсуждается. Особенно много разговоров про рекордсмена кампании, мэра Волчанска Александра Вервейна. Его территория не первый год показывает аномально высокие результаты на выборах, поэтому главу может ждать не только материальное вознаграждение: Вервейну прочат повышение в областное правительство. Выборы в Свердловской области состоялись 11 сентября. Победу с результатом 65,78% одержал действующий губернатор Евгений Куйвашев, для которого новый срок станет третьим кряду. Александр Ивачев (КПРФ) получил 12,9%, Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») набрал 9,15%. За Александра Демина («Новые люди») проголосовали 6,47% избирателей, а за Александра Каптюга (ЛДПР) — 3,17%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, 11 сентября переизбранный на новый срок, отблагодарит мэров, показавших в своих городах лучшие результаты голосования. Как сообщили URA.RU два источника, перед выборами глава региона пообещал денежную награду градоначальникам, которые войдут в первую пятерку. По итогам губернаторских выборов Куйвашев одержал победу в первом туре, набрав 65,78% голосов. Сразу в ряде муниципалитетов поддержка кандидата оказалась гораздо выше средней по области. Согласно данным избиркома, с которыми ознакомилось URA.RU, самую высокую цифру за Куйвашева показал Волчанск — 93,8%. В Талице поддержка составила 82%, а в Ирбите — 81,9%. Также в пятерку попали Верхний Тагил с показателем 80,3% и военный поселок Свободный с 79,3%. Заочная борьба между мэрами была подогрета стимулом: в середине кампании штаб Куйвашева признал, что поддержку кандидата необходимо активно наращивать, и замотивировал глав. «Еще в середине лета на совещании с губернатором проговорили, что пяти муниципалитетам с лучшими результатами дадут дополнительное финансирование», — поделился собеседник во власти. Источник, близкий к резиденции губернатора уточнил, что идея отблагодарить глав по-прежнему в силе, но форма поощрения еще обсуждается. Особенно много разговоров про рекордсмена кампании, мэра Волчанска Александра Вервейна. Его территория не первый год показывает аномально высокие результаты на выборах, поэтому главу может ждать не только материальное вознаграждение: Вервейну прочат повышение в областное правительство. Выборы в Свердловской области состоялись 11 сентября. Победу с результатом 65,78% одержал действующий губернатор Евгений Куйвашев, для которого новый срок станет третьим кряду. Александр Ивачев (КПРФ) получил 12,9%, Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») набрал 9,15%. За Александра Демина («Новые люди») проголосовали 6,47% избирателей, а за Александра Каптюга (ЛДПР) — 3,17%.