В ЯНАО выявили нарушения в сфере ЖКХ, рыболовства и строительства

На заседании обсудили нарушения в сфере ЖКХ, рыболовства и строительства Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Салехарде состоялось заседание по профилактике и пресечению правонарушений в сфере ЖКХ, рыболовства и строительства. В ходе проведения рейдовых мероприятий были выявлены нарушения. Информация об этом размещена на сайте правительства ЯНАО.

«На Ямале провели 60 рейдовых мероприятий по предотвращению нарушений рыболовства, в результате которых выявлено 146 административных правонарушений, изъято более четырех тысяч особей биоресурсов различного видового состава и 82 рыболовные сети. Помимо этого в сфере ЖКХ правоохранительными и исполнительными органами также выявили нарушения — ущерб составил более 39 миллионов рублей», — сказано в сообщении.

Также в текущем году выявлены нарушения в сфере капитального строительства. Службой государственного строительного надзора выявлено более 1400 нарушений обязательных требований к организации работы в соответствии с утвержденным «Проектом организации строительства».

Ранее URA.RU сообщало, что Вице-примьер Александр Новак в Новом Уренгое провел совещание посвященное развитию Ямала как крупнейшего газодобывающего региона Российской Федерации. Он поручил министерству энергетики провести оценку месторождений района, которая даст возможность сделать вывод о перспективе вовлечения в разработку залежей Надым-Пур-Тазовского региона.