11 сентября 2022

Правительство ЯНАО возьмет рельсы «сталинской стройки» под контроль

© Служба новостей «URA.RU»
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501-я стройка. Сталинская Мертвая дорога. Салехард - Надым. ЯНАО (Ямал), 501 дорога, сталинская железная дорога
Если в ходе проверки установят факт пропажи рельс — материалы будут направлены в органы Фото:

В правительстве ЯНАО возьмут под контроль ситуацию с кражей рельсов на историческом объекте. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Объект недвижимого имущества — железная дорога Салехард — Надым является окружной собственностью. По факту, изложенному в обращении, балансодержателем объекта (ГКУ „Дирекция по учету и содержанию государственного имущества ЯНАО“) оперативно будет обследован объект на указанном километре. В случае установления факта хищения рельсового полотна, материалы будут направлены в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО разворовывают исторический объект. Представители объекта возмущены воровством железнодорожных рельс с 501-й Стройки. Погрузку заметила проезжающая мимо жительница Надыма и написала о данном факте в соцсеть.

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В правительстве ЯНАО возьмут под контроль ситуацию с кражей рельсов на историческом объекте. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. «Объект недвижимого имущества — железная дорога Салехард — Надым является окружной собственностью. По факту, изложенному в обращении, балансодержателем объекта (ГКУ „Дирекция по учету и содержанию государственного имущества ЯНАО“) оперативно будет обследован объект на указанном километре. В случае установления факта хищения рельсового полотна, материалы будут направлены в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО разворовывают исторический объект. Представители объекта возмущены воровством железнодорожных рельс с 501-й Стройки. Погрузку заметила проезжающая мимо жительница Надыма и написала о данном факте в соцсеть.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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