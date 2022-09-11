Правительство ЯНАО возьмет рельсы «сталинской стройки» под контроль

Если в ходе проверки установят факт пропажи рельс — материалы будут направлены в органы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В правительстве ЯНАО возьмут под контроль ситуацию с кражей рельсов на историческом объекте. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Объект недвижимого имущества — железная дорога Салехард — Надым является окружной собственностью. По факту, изложенному в обращении, балансодержателем объекта (ГКУ „Дирекция по учету и содержанию государственного имущества ЯНАО“) оперативно будет обследован объект на указанном километре. В случае установления факта хищения рельсового полотна, материалы будут направлены в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО разворовывают исторический объект. Представители объекта возмущены воровством железнодорожных рельс с 501-й Стройки. Погрузку заметила проезжающая мимо жительница Надыма и написала о данном факте в соцсеть.