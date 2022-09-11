В курганском округе нашли замену мэру, уволившемуся после пожаров

В Макушинском округе выбрали нового главу

В Макушинском округе Курганской области выбрали нового главу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главой Макушинского округа Курганской области стал Василий Пигачев. Информация опубликована в официальной группе администрации муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте». На этом посту он сменил Алексея Каткова, который уволился после пожаров.

«Сегодня, 12 сентября, состоялись выборы главы Макушинского муниципального округа. Путем тайного голосования депутаты избрали нового главу. Им стал Василий Пигачев», — указано в сообщении. Кроме Пигачева, на конкурс подали документы Кенисары Байтусов и Григорий Селюк. На заседании депутаты заслушали программы кандидатов и приняли решение.

Ранее URA.RU писало, что в мае в Макушинском муниципальном округе объявили конкурс по отбору кандидатур на пост главы. Алексей Катков, который был избран главой округа в декабре 2020 года, в конце апреля этого года ушел в отставку. По данным инсайдеров, его положение усугубила ситуация с пожарами. Пигачев, ранее возглавлявший местную избирательную комиссию, в статусе «врио» руководил муниципалитетом.