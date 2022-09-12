В ЛНР раскрыли украинские фейки о взятии городов

МИД ЛНР: Украина распространяет фейки о взятии Сватово и Лисичанска

12 сентября 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Украина распространяет фейки об СВО Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские СМИ распространяют фейки о взятии вооруженными силами Украины (ВСУ) городов Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. «Украинские СМИ от перевозбуждения, якобы успехами ВСУ, забрасывают фейки об „освобождении“ Сватово и Лисичанска <…> старательно отрабатывает фейковые новости и штампует ролики о несокрушимой и непобедимой армии», — сказал он. Его слова приводит ТАСС. В то же время, Киселев уточнил, что несмотря ни на что, «победа будет за нами». Ранее в украинском Минобороны также признали фейки по поводу спецоперации РФ. Там пояснили, что зачастую пишутся новости, мол населенный пункт взят, когда у ВСУ даже планов нет о его захвате. Также о том, что военные разоблачили фейк украинских СМИ о панике в ЛНР, сообщает Пятый канал. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения Донбасса от ВСУ. За время спецоперации, Украина неоднократно распространяет фейки, которые разоблачаются. Например, британцы не поверили фейку Украины об обстреле ЗАЭС армией РФ. Ранее российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал фейком заявления Украины о минировании Россией Запорожской АЭС, пишет RT.

Украинские СМИ распространяют фейки о взятии вооруженными силами Украины (ВСУ) городов Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. «Украинские СМИ от перевозбуждения, якобы успехами ВСУ, забрасывают фейки об „освобождении“ Сватово и Лисичанска <…> старательно отрабатывает фейковые новости и штампует ролики о несокрушимой и непобедимой армии», — сказал он. Его слова приводит ТАСС. В то же время, Киселев уточнил, что несмотря ни на что, «победа будет за нами». Ранее в украинском Минобороны также признали фейки по поводу спецоперации РФ. Там пояснили, что зачастую пишутся новости, мол населенный пункт взят, когда у ВСУ даже планов нет о его захвате. Также о том, что военные разоблачили фейк украинских СМИ о панике в ЛНР, сообщает Пятый канал. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения Донбасса от ВСУ. За время спецоперации, Украина неоднократно распространяет фейки, которые разоблачаются. Например, британцы не поверили фейку Украины об обстреле ЗАЭС армией РФ. Ранее российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал фейком заявления Украины о минировании Россией Запорожской АЭС, пишет RT.