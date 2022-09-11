Андрей Роот подал заявление на должность председателя Курганского облсуда

В ВККС рассмотрят заявление Андрея Роота на должность председателя Курганского облсуда

Судейская коллегия рассмотрит заявление на должность председателя Курганского облсуда Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Исполняющий обязанности председателя Курганского областного суда Андрей Роот подал заявление на замещение вакантной должности в Высшую квалификационную коллегию судей РФ. Информация появилась на сайте коллегии.

«Подлежит рассмотрению: заявление Роота Андрея Валерьевича о рекомендации кандидатом на должность председателя Курганского областного суда», — информирует сайт о повестке заседания. Рассмотрение заявления назначено на 19 сентября.

Андрей Роот был назначен временно исполняющим обязанности председателя в конце июля 2022 года. Это произошло после того, как прежний руководитель областного суда Сергей Кабаньков ушел в отставку.

Ранее URA.RU сообщало, что отставка председателя областного суда Сергея Кабанькова была согласована 23 июля. Он руководил Курганским областным судом с октября 2016 года. Его полномочия истекали в октябре 2022 года.