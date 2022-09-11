11 сентября 2022

Андрей Роот подал заявление на должность председателя Курганского облсуда

В ВККС рассмотрят заявление Андрея Роота на должность председателя Курганского облсуда
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по делу Еремеева Дмитрия. Тюмень, зал суда, герб
Судейская коллегия рассмотрит заявление на должность председателя Курганского облсуда Фото:

Исполняющий обязанности председателя Курганского областного суда Андрей Роот подал заявление на замещение вакантной должности в Высшую квалификационную коллегию судей РФ. Информация появилась на сайте коллегии.

«Подлежит рассмотрению: заявление Роота Андрея Валерьевича о рекомендации кандидатом на должность председателя Курганского областного суда», — информирует сайт о повестке заседания. Рассмотрение заявления назначено на 19 сентября.

Андрей Роот был назначен временно исполняющим обязанности председателя в конце июля 2022 года. Это произошло после того, как прежний руководитель областного суда Сергей Кабаньков ушел в отставку.

Ранее URA.RU сообщало, что отставка председателя областного суда Сергея Кабанькова была согласована 23 июля. Он руководил Курганским областным судом с октября 2016 года. Его полномочия истекали в октябре 2022 года.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Исполняющий обязанности председателя Курганского областного суда Андрей Роот подал заявление на замещение вакантной должности в Высшую квалификационную коллегию судей РФ. Информация появилась на сайте коллегии. «Подлежит рассмотрению: заявление Роота Андрея Валерьевича о рекомендации кандидатом на должность председателя Курганского областного суда», — информирует сайт о повестке заседания. Рассмотрение заявления назначено на 19 сентября. Андрей Роот был назначен временно исполняющим обязанности председателя в конце июля 2022 года. Это произошло после того, как прежний руководитель областного суда Сергей Кабаньков ушел в отставку. Ранее URA.RU сообщало, что отставка председателя областного суда Сергея Кабанькова была согласована 23 июля. Он руководил Курганским областным судом с октября 2016 года. Его полномочия истекали в октябре 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...