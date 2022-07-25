Верховный суд назначил временного председателя облсуда Кургана

26 июля 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Андрей Роот назначен исполняющим обязанности председателя Курганского областного суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Исполняющим обязанности председателя Курганского областного суда назначен заместитель председателя облсуда Андрей Роот. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе областного суда. Экс-председатель суда Сергей Кабаньков ушел в отставку. «В связи с прекращением полномочий председателя Курганского областного суда полномочия председателя возложены на заместителя председателя суда Роота Андрея Валерьевича. Приказ подписан председателем Верховного суда Российской Федерации», — сообщили в облсуде. Роот в статусе исполняющего обязанности председателя областного суда 26 июля присутствовал на внеочередном заседании Курганской областной думы, передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в Москве согласовала отставку Кабанькова с должности председателя Курганского областного суда по его письменному заявлению. До 29 июля ВККС принимает документы от желающих занять этот пост. Кабаньков был назначен председателем Курганского областного суда на шестилетний срок указом президента РФ от 17 октября 2016 года. Роот был назначен заместителем председателя Курганского областного на шестилетний срок полномочий в мае 2016 года. В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин продлил полномочия Роота на этой должности еще на шесть лет.

Исполняющим обязанности председателя Курганского областного суда назначен заместитель председателя облсуда Андрей Роот. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе областного суда. Экс-председатель суда Сергей Кабаньков ушел в отставку. «В связи с прекращением полномочий председателя Курганского областного суда полномочия председателя возложены на заместителя председателя суда Роота Андрея Валерьевича. Приказ подписан председателем Верховного суда Российской Федерации», — сообщили в облсуде. Роот в статусе исполняющего обязанности председателя областного суда 26 июля присутствовал на внеочередном заседании Курганской областной думы, передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в Москве согласовала отставку Кабанькова с должности председателя Курганского областного суда по его письменному заявлению. До 29 июля ВККС принимает документы от желающих занять этот пост. Кабаньков был назначен председателем Курганского областного суда на шестилетний срок указом президента РФ от 17 октября 2016 года. Роот был назначен заместителем председателя Курганского областного на шестилетний срок полномочий в мае 2016 года. В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин продлил полномочия Роота на этой должности еще на шесть лет.