Диетолог Круглова рассказала, какой бургер полезнее для здоровья

Диетолог Круглова призвала отказаться от соусов и свинины в бургерах

18 сентября 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Бургер без соуса будет полезнее Фото: Александр Мамаев © URA.RU При выборе гамбургера стоит обращать внимание на состав булочки, лучше, если основа для фастфуда будет сделана из цельнозерновой муки. Также стоит по возможности отказаться от соуса и сыра, и выбирать котлету из птицы или говядины. Такой гамбургер будет полезнее, рассказала в разговоре с URA.RU врач-диетолог Наталья Круглова. «Если есть возможность, то стоит обращать внимание на состав булочки. Хорошо, если для ее приготовление используется цельнозерновая мука, т. е. мука цельносмолотая, когда зерно не очищено полностью от оболочек. Такая выпечка обеспечивает дольше продолжительность сытости, соответственно лучше насыщает. Помимо того, что там есть углеводы, там будут содержаться витамины группы „B“, магний и пищевые волокна, поэтому если есть возможность выбора, то это важно. Также хорошо, если добавлены овощи, конечно, вряд ли их будет много, но даже небольшое количество тоже улучшает качество блюда», — пояснила Наталья Круглова. По словам диетолога, если есть необходимость сокращать количество жиров в рационе, стоит отказаться от соусов. «Как правило, соусы содержат значительное количество жира, а также специи, которые могут усиливать аппетит, поэтому человек вроде бы поел, получил калории, но через некоторое время опять хочет есть», — уточнила Круглова. Внимание нужно обращать и на котлету. «Хорошо, если котлета, которая добавлена в гамбургер, будет не жирной, т. е. из мяса птицы, говядины, там меньше жира, чем в свинине. По поводу сыра: если человек в этот день больше не будет есть сыр, то он может быть добавлен в бургер. Если же он уже ел его на завтрак или будет есть на ужин, то тут легко перейти норму, поскольку сыр, несмотря на свою пользу, тоже содержит насыщенные жиры», — подытожила эксперт. В США и ряде других стран 18 сентября празднуется День чизбургера. Традиция отмечать праздник в честь одного из самых вкусных блюд зародилась еще в 20-х годах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При выборе гамбургера стоит обращать внимание на состав булочки, лучше, если основа для фастфуда будет сделана из цельнозерновой муки. Также стоит по возможности отказаться от соуса и сыра, и выбирать котлету из птицы или говядины. Такой гамбургер будет полезнее, рассказала в разговоре с URA.RU врач-диетолог Наталья Круглова. «Если есть возможность, то стоит обращать внимание на состав булочки. Хорошо, если для ее приготовление используется цельнозерновая мука, т. е. мука цельносмолотая, когда зерно не очищено полностью от оболочек. Такая выпечка обеспечивает дольше продолжительность сытости, соответственно лучше насыщает. Помимо того, что там есть углеводы, там будут содержаться витамины группы „B“, магний и пищевые волокна, поэтому если есть возможность выбора, то это важно. Также хорошо, если добавлены овощи, конечно, вряд ли их будет много, но даже небольшое количество тоже улучшает качество блюда», — пояснила Наталья Круглова. По словам диетолога, если есть необходимость сокращать количество жиров в рационе, стоит отказаться от соусов. «Как правило, соусы содержат значительное количество жира, а также специи, которые могут усиливать аппетит, поэтому человек вроде бы поел, получил калории, но через некоторое время опять хочет есть», — уточнила Круглова. Внимание нужно обращать и на котлету. «Хорошо, если котлета, которая добавлена в гамбургер, будет не жирной, т. е. из мяса птицы, говядины, там меньше жира, чем в свинине. По поводу сыра: если человек в этот день больше не будет есть сыр, то он может быть добавлен в бургер. Если же он уже ел его на завтрак или будет есть на ужин, то тут легко перейти норму, поскольку сыр, несмотря на свою пользу, тоже содержит насыщенные жиры», — подытожила эксперт. В США и ряде других стран 18 сентября празднуется День чизбургера. Традиция отмечать праздник в честь одного из самых вкусных блюд зародилась еще в 20-х годах.