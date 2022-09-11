В ХМАО запускают процедуру отставки опального мэра

Депутаты Лянтора рассмотрят вопрос об отставке главы города на заседании думы

Депутаты 29 сентября обсудят отставку главы Лянтора Сергея Махини на заседании 29 сентября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутаты Лянтора собираются 29 сентября на заседании думы рассмотреть вопрос об отставке главы города Сергея Махини из-за неразрешенного конфликта интересов. Скандал тянется с 2021 года и сейчас народным избранникам предлагается поставить в нем точку. Об этом URA.RU сообщил один из депутатов — Руслан Хункермузаев.

Он обращался в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой по вопросу отставки мэра Лянтора и получил ответ за подписью ее первого заместителя Алексея Шипилова. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. В письме указано, что по решению суда между Махиней и его дочерью Натальей, работающей заместителем директора в муниципальном учреждении КСК «Юбилейный» установлен конфликт интересов. Чиновник пытался оспорить его, но тщетно. При этом решение суда не исполнено.

Теперь депутатам предложено рассмотреть отставку Махини. «В случае неисполнения антикоррупционного законодательства предусмотрены меры ответственности, одной из которой является удаление главы представительным органом муниципального образования в отставку. На основании вышеуказанного в Совет депутатов городского поселения Лянтор направлено письмо от 05.08.2022 № 01-Исх-АШ-23208 с предложением рассмотреть вопрос об использовании права депутатов, предусмотренного статьей 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ, на заседании Совета депутатов муниципального образования городского поселения Лянтор», — указано в письме. Там также обозначено, что заседание совета депутатов Лянтора назначено на 29 сентября.

Источник URA.RU в политическом истеблишменте Сургутского района сомневается в том, что депутаты Лянтора отправят главу города в отставку. «Они в большинстве своем лояльны Махине. Но есть другой механизм, по решению суда. Поэтому, если народные избранники откажутся отправлять в отставку мэра Лянтора, это будет формальным поводом для разрешения подобного спора в судебной инстанции. Так что процедура в любом случае запущена», — рассказал инсайдер. Председатель совета депутатов Лянтора Александр Нелюбин и глава города не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что вопрос об отставке Махини уже обсуждался депутатами Лянтора. Но в итоге был снят с повестки январского заседания.