Прокурор Сургутского района Александр Еременко спас главу Лянтора Сергея Махиню от увольнения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокурор Сургутского района Александр Еременко был вынужден вмешаться в работу думы Лянтора (Сургутский район ХМАО), чтобы депутаты не нарушили закон и, тем самым, спас главу города Сергея Махиню от увольнения. Аудиозапись с заседания думы, где должен был решаться вопрос об отстранении Махини, есть в распоряжении URA.RU.

«Поступившее письмо (речь идет о письме в адрес председателя местной думы, в котором депутатов просят рассмотреть возможность отправить главу Лянтора в отставку — прим.ред.) не является обращением высшего должностного лица субъекта РФ (губернатора ХМАО Натальи Комаровой — прим.ред.) и не может являться основанием для рассмотрения [вопроса] об удалении Сергея Махини в отставку. Из прилагаемого вами (депутатами — прим.ред.) проекта решения, не следует, что рассматривается именно инициатива депутатов. В связи с чем принятие какого-либо решения будет незаконным», — заявил Еременко. Депутаты подтвердили, что инициативы об отставке Махини с их стороны не поступало.

После объяснений Еременко депутаты сняли вопрос об отставке главы Лянтора с рассмотрения. При этом прокурор добавил, что депутаты могут вернуться к вопросу об увольнении Махини, но при этом инициатива должна исходить от них самих, в случае, если ее поддержат не менее двух третей народных избранников.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО инициировали увольнение главы Лянтора Сергея Махини из-за наличия у него конфликта интересов. При этом сам Махиня считает, что оснований для его отставки нет. Позицию мэра подержали и большинство депутатов.

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