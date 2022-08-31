США продолжат снабжать Украину вооружением «на будущее»

01 сентября 2022 в 02:28 Размер текста - 17 +

Пентагон: США продолжат снабжать Украину вооружением и военпомощью Фото: miliman/pickupimage.com США продолжат снабжать Украину вооружениями «на будущее». Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. «Мы не обязательно фокусируемся на нынешнем моменте. Кроме того, мы должны быть уверены, что у них (украинских войск — ред. URA.RU) есть необходимое, чтобы в будущем быть готовыми к устойчивому сдерживанию, предоставляя им необходимое для собственной системы защиты», — передал Райдер РИА «Новости». Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что накачка ВСУ и нацбатальонов западным оружием продлевает агонию режима в Киеве, затягивает конфликт и умножает жертвы, в том числе среди мирного населения. Он отметил, что Россия, в свою очередь, строго соблюдают нормы международного права.

США продолжат снабжать Украину вооружениями «на будущее». Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. «Мы не обязательно фокусируемся на нынешнем моменте. Кроме того, мы должны быть уверены, что у них (украинских войск — ред. URA.RU) есть необходимое, чтобы в будущем быть готовыми к устойчивому сдерживанию, предоставляя им необходимое для собственной системы защиты», — передал Райдер РИА «Новости». Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что накачка ВСУ и нацбатальонов западным оружием продлевает агонию режима в Киеве, затягивает конфликт и умножает жертвы, в том числе среди мирного населения. Он отметил, что Россия, в свою очередь, строго соблюдают нормы международного права.