31 августа 2022

США продолжат снабжать Украину вооружением «на будущее»

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Пентагон: США продолжат снабжать Украину вооружением и военпомощью Фото:

США продолжат снабжать Украину вооружениями «на будущее». Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Мы не обязательно фокусируемся на нынешнем моменте. Кроме того, мы должны быть уверены, что у них (украинских войск — ред. URA.RU) есть необходимое, чтобы в будущем быть готовыми к устойчивому сдерживанию, предоставляя им необходимое для собственной системы защиты», — передал Райдер РИА «Новости».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что накачка ВСУ и нацбатальонов западным оружием продлевает агонию режима в Киеве, затягивает конфликт и умножает жертвы, в том числе среди мирного населения. Он отметил, что Россия, в свою очередь, строго соблюдают нормы международного права.

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США продолжат снабжать Украину вооружениями «на будущее». Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. «Мы не обязательно фокусируемся на нынешнем моменте. Кроме того, мы должны быть уверены, что у них (украинских войск — ред. URA.RU) есть необходимое, чтобы в будущем быть готовыми к устойчивому сдерживанию, предоставляя им необходимое для собственной системы защиты», — передал Райдер РИА «Новости». Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что накачка ВСУ и нацбатальонов западным оружием продлевает агонию режима в Киеве, затягивает конфликт и умножает жертвы, в том числе среди мирного населения. Он отметил, что Россия, в свою очередь, строго соблюдают нормы международного права.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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