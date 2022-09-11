11 сентября 2022

Гендиректор ПО «Маяк» уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Михаилом Похлебаевым, генеральным директором ПО «Маяк». Озерск. Челябинская область, похлебаев михаил
Похлебаев пришел на ПО «Маяк» в 2014 году Фото:

Генеральный директор ПО «Маяк» (Озерск, Челябинская область), депутат законодательного собрания Челябинской области Михаил Похлебаев уходит в отставку. Его новое место работы также будет связано с Росатомом, сообщил URA.RU источник в отрасли.

«О своем уходе с поста генерального директора комбината Похлебаев объявил 12 сентября. Имя преемника еще неизвестно», — сообщил источник.

Михаил Похлебаев работает в структурах Росатома с 2004 года. В 2009—2014 годах он руководил ФГУП «Приборостроительный завод» (Трехгорный, Челябинская область). С декабря 2014 года был исполняющим обязанности гендиректора ПО «Маяк», с апреля был утвержден на этот пост. Оперативно получить комментарий об уходе Похлебаева в пресс-службе предприятия не удалось.

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Генеральный директор ПО «Маяк» (Озерск, Челябинская область), депутат законодательного собрания Челябинской области Михаил Похлебаев уходит в отставку. Его новое место работы также будет связано с Росатомом, сообщил URA.RU источник в отрасли. «О своем уходе с поста генерального директора комбината Похлебаев объявил 12 сентября. Имя преемника еще неизвестно», — сообщил источник. Михаил Похлебаев работает в структурах Росатома с 2004 года. В 2009—2014 годах он руководил ФГУП «Приборостроительный завод» (Трехгорный, Челябинская область). С декабря 2014 года был исполняющим обязанности гендиректора ПО «Маяк», с апреля был утвержден на этот пост. Оперативно получить комментарий об уходе Похлебаева в пресс-службе предприятия не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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