Гендиректор ПО «Маяк» уходит в отставку

Генеральный директор ПО «Маяк» (Озерск, Челябинская область), депутат законодательного собрания Челябинской области Михаил Похлебаев уходит в отставку. Его новое место работы также будет связано с Росатомом, сообщил URA.RU источник в отрасли.
«О своем уходе с поста генерального директора комбината Похлебаев объявил 12 сентября. Имя преемника еще неизвестно», — сообщил источник.
Михаил Похлебаев работает в структурах Росатома с 2004 года. В 2009—2014 годах он руководил ФГУП «Приборостроительный завод» (Трехгорный, Челябинская область). С декабря 2014 года был исполняющим обязанности гендиректора ПО «Маяк», с апреля был утвержден на этот пост. Оперативно получить комментарий об уходе Похлебаева в пресс-службе предприятия не удалось.
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