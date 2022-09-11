11 сентября 2022

Глава ХМАО встретилась с жителями ДНР, которые лечатся в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, больничная палата, медицина, больница, пациент
Пациенты из ДНР поблагодарили губернатора, медиков и волонтеров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с жителями ДНР, которым оказывают медицинскую помощь в Сургутской травматологической больнице. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Официально».

«Из 16 пациентов четверым выполнено протезирование суставов, троим проведены пластические коррегирующие операции на суставах, двоим выполнены микрохирургические операции на нервах, одному — проведено сложное нейрохирургическое вмешательство с удалением опухоли головного мозга. Пациенты из Макеевки поблагодарили главу региона, всех врачей, медиков и волонтеров за теплый и профессиональный прием», — отмечается в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте приземлился самолет Минобороны, на котором находятся 22 человека из ДНР. Они нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи.

О спецоперации на территории Украины объявили 24 февраля. ВСУ обстреливали мирных жителей Донбасса на протяжении восьми лет, после чего президент РФ Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с жителями ДНР, которым оказывают медицинскую помощь в Сургутской травматологической больнице. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Официально». «Из 16 пациентов четверым выполнено протезирование суставов, троим проведены пластические коррегирующие операции на суставах, двоим выполнены микрохирургические операции на нервах, одному — проведено сложное нейрохирургическое вмешательство с удалением опухоли головного мозга. Пациенты из Макеевки поблагодарили главу региона, всех врачей, медиков и волонтеров за теплый и профессиональный прием», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте приземлился самолет Минобороны, на котором находятся 22 человека из ДНР. Они нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи. О спецоперации на территории Украины объявили 24 февраля. ВСУ обстреливали мирных жителей Донбасса на протяжении восьми лет, после чего президент РФ Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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