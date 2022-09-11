Глава ХМАО встретилась с жителями ДНР, которые лечатся в Сургуте

12 сентября 2022 в 22:45 Размер текста - 17 +

Пациенты из ДНР поблагодарили губернатора, медиков и волонтеров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с жителями ДНР, которым оказывают медицинскую помощь в Сургутской травматологической больнице. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Официально». «Из 16 пациентов четверым выполнено протезирование суставов, троим проведены пластические коррегирующие операции на суставах, двоим выполнены микрохирургические операции на нервах, одному — проведено сложное нейрохирургическое вмешательство с удалением опухоли головного мозга. Пациенты из Макеевки поблагодарили главу региона, всех врачей, медиков и волонтеров за теплый и профессиональный прием», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте приземлился самолет Минобороны, на котором находятся 22 человека из ДНР. Они нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи. О спецоперации на территории Украины объявили 24 февраля. ВСУ обстреливали мирных жителей Донбасса на протяжении восьми лет, после чего президент РФ Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с жителями ДНР, которым оказывают медицинскую помощь в Сургутской травматологической больнице. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Официально». «Из 16 пациентов четверым выполнено протезирование суставов, троим проведены пластические коррегирующие операции на суставах, двоим выполнены микрохирургические операции на нервах, одному — проведено сложное нейрохирургическое вмешательство с удалением опухоли головного мозга. Пациенты из Макеевки поблагодарили главу региона, всех врачей, медиков и волонтеров за теплый и профессиональный прием», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте приземлился самолет Минобороны, на котором находятся 22 человека из ДНР. Они нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи. О спецоперации на территории Украины объявили 24 февраля. ВСУ обстреливали мирных жителей Донбасса на протяжении восьми лет, после чего президент РФ Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины.