Глава ХМАО встретилась с жителями ДНР, которые лечатся в Сургуте

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с жителями ДНР, которым оказывают медицинскую помощь в Сургутской травматологической больнице. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Официально».
«Из 16 пациентов четверым выполнено протезирование суставов, троим проведены пластические коррегирующие операции на суставах, двоим выполнены микрохирургические операции на нервах, одному — проведено сложное нейрохирургическое вмешательство с удалением опухоли головного мозга. Пациенты из Макеевки поблагодарили главу региона, всех врачей, медиков и волонтеров за теплый и профессиональный прием», — отмечается в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте приземлился самолет Минобороны, на котором находятся 22 человека из ДНР. Они нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи.
О спецоперации на территории Украины объявили 24 февраля. ВСУ обстреливали мирных жителей Донбасса на протяжении восьми лет, после чего президент РФ Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
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