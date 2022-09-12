Тюменские образовательные учреждения попали в топ рейтинга WorldSkills

В перечень лучших организаций за 2021 год по версии движения WorldSkills Russia вошли четыре тюменских образовательных учреждения. Об этом рассказали в пресс-службе кампании. Попадание в рейтинг символизирует качество подготовки выпускников заведений. Так заявила руководитель департамента профобразования и организационной деятельности Министерства образования и науки Самарской области Ольга Лысикова.
«Топ-100 лучших организаций среднего профессионального образования РФ, реализующих программы и проекты Агентства развития профессий и навыков. Среди них: Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса; Тобольский многопрофильный техникум; Тюменский колледж производственных и социальных технологий», — написано в документе. Также в перечень 100 лучших учреждений юниорского движения попала Физико-математическая школа Тюменской области.
«Для попадания в рейтинги нужно соответствовать ряду критериев. Например, в оценку входят активность в соревнованиях по профессиональному мастерству, участие в демонстрационном экзамене, количество достижений учеников, выпускников и студентов», — отметил заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Агентства развития навыков и профессий Олег Базер. При этом он заявил, что для регионов и образовательных учреждений важно попасть в топ-100, так как это является знаком качества образования.
Ранее URA.RU сообщало, что компания СУЭНКО устроила массовое тестирование для будущих сотрудников. Их проверяли по стандартам чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia.
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В перечень лучших организаций за 2021 год по версии движения WorldSkills Russia вошли четыре тюменских образовательных учреждения. Об этом рассказали в пресс-службе кампании. Попадание в рейтинг символизирует качество подготовки выпускников заведений. Так заявила руководитель департамента профобразования и организационной деятельности Министерства образования и науки Самарской области Ольга Лысикова. «Топ-100 лучших организаций среднего профессионального образования РФ, реализующих программы и проекты Агентства развития профессий и навыков. Среди них: Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса; Тобольский многопрофильный техникум; Тюменский колледж производственных и социальных технологий», — написано в документе. Также в перечень 100 лучших учреждений юниорского движения попала Физико-математическая школа Тюменской области. «Для попадания в рейтинги нужно соответствовать ряду критериев. Например, в оценку входят активность в соревнованиях по профессиональному мастерству, участие в демонстрационном экзамене, количество достижений учеников, выпускников и студентов», — отметил заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Агентства развития навыков и профессий Олег Базер. При этом он заявил, что для регионов и образовательных учреждений важно попасть в топ-100, так как это является знаком качества образования. Ранее URA.RU сообщало, что компания СУЭНКО устроила массовое тестирование для будущих сотрудников. Их проверяли по стандартам чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia.