Дипломат Чижов: санкционный порыв ЕС «во многом выхолощен»

13 сентября 2022 в 00:14 Размер текста - 17 +

Чижов: ЕС слишком далеко зашел в санкциях, но его санкционный порыв «выхолощен» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Евросоюза далеко зашли в санкциях против России, но санкционный порыв ЕС «во многом выхолощен». Этот факт отметил постпред России при ЕС Владимир Чижов. «Они зашли достаточно далеко и отступить уже не могут. Они могли бы, например, повернуть кран „Северного потока — 2“. И их проблема будет решена. Но это стало бы провалом всей их политики, которая заключается в том, чтобы добиться поражения России и ее президента», — заявил он, передает РИА «Новости». Чижов добавил, что санкционный порыв ЕС «к настоящему моменту во многом выхолощен». Также дипломат отметил, что ключевая проблема Евросоюза — это газ. Он объяснил, что страны ЕС не могут отказаться от российского газа, как бы они этого не хотели, так как их экономика не может без него обойтись. Чижов предсказал Европе «суровую зиму». Ранее стало известно, что Владимир Чижов в ближайшее время покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая продлилась 17 лет. Имя преемника он раскрывать не стал.

Страны Евросоюза далеко зашли в санкциях против России, но санкционный порыв ЕС «во многом выхолощен». Этот факт отметил постпред России при ЕС Владимир Чижов. «Они зашли достаточно далеко и отступить уже не могут. Они могли бы, например, повернуть кран „Северного потока — 2“. И их проблема будет решена. Но это стало бы провалом всей их политики, которая заключается в том, чтобы добиться поражения России и ее президента», — заявил он, передает РИА «Новости». Чижов добавил, что санкционный порыв ЕС «к настоящему моменту во многом выхолощен». Также дипломат отметил, что ключевая проблема Евросоюза — это газ. Он объяснил, что страны ЕС не могут отказаться от российского газа, как бы они этого не хотели, так как их экономика не может без него обойтись. Чижов предсказал Европе «суровую зиму». Ранее стало известно, что Владимир Чижов в ближайшее время покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая продлилась 17 лет. Имя преемника он раскрывать не стал.