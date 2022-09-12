Постпред РФ при Евросоюзе заявил о своем увольнении

Постпред России при ЕС Чижов покинет Брюссель

12 сентября 2022 в 23:42 Размер текста - 17 +

Возврат к прежним отношениям с Евросоюзом невозможен, убежден Чижов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что в ближайшее время покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая продлилась 17 лет. По его словам, возврат к прежним отношениям Москвы и ЕС невозможен. «Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», — цитирует Чижова РИА «Новости». Имя преемника дипломат называть не стал. В ходе своих «прощальных визитов» Чижов предупредил лидеров Евросоюза, «что сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать». Отношения России и Евросоюза ухудшились после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на нее страны Европы ввели жесткие санкции против Москвы. Чижов подчеркивал, что нормализация отношений России и ЕС возможна лишь при создании основ равноправного сотрудничества. Он был убежден, что вторая сторона должна изменить свое отношение к Москве. В конце июля стало известно, что Чижов станет сенатором Совета Федерации от Карелии.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что в ближайшее время покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая продлилась 17 лет. По его словам, возврат к прежним отношениям Москвы и ЕС невозможен. «Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», — цитирует Чижова РИА «Новости». Имя преемника дипломат называть не стал. В ходе своих «прощальных визитов» Чижов предупредил лидеров Евросоюза, «что сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать». Отношения России и Евросоюза ухудшились после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на нее страны Европы ввели жесткие санкции против Москвы. Чижов подчеркивал, что нормализация отношений России и ЕС возможна лишь при создании основ равноправного сотрудничества. Он был убежден, что вторая сторона должна изменить свое отношение к Москве. В конце июля стало известно, что Чижов станет сенатором Совета Федерации от Карелии.