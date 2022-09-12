Постпред РФ при Евросоюзе заявил о своем увольнении

Постпред России при ЕС Чижов покинет Брюссель
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Виды Стокгольма. Швеция, флаг евросоюза, европа, стокгольмская ратуша
Возврат к прежним отношениям с Евросоюзом невозможен, убежден Чижов Фото:

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что в ближайшее время покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая продлилась 17 лет. По его словам, возврат к прежним отношениям Москвы и ЕС невозможен.

«Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», — цитирует Чижова РИА «Новости». Имя преемника дипломат называть не стал. В ходе своих «прощальных визитов» Чижов предупредил лидеров Евросоюза, «что сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать».

Отношения России и Евросоюза ухудшились после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на нее страны Европы ввели жесткие санкции против Москвы. Чижов подчеркивал, что нормализация отношений России и ЕС возможна лишь при создании основ равноправного сотрудничества. Он был убежден, что вторая сторона должна изменить свое отношение к Москве. В конце июля стало известно, что Чижов станет сенатором Совета Федерации от Карелии.

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Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что в ближайшее время покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая продлилась 17 лет. По его словам, возврат к прежним отношениям Москвы и ЕС невозможен. «Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», — цитирует Чижова РИА «Новости». Имя преемника дипломат называть не стал. В ходе своих «прощальных визитов» Чижов предупредил лидеров Евросоюза, «что сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать». Отношения России и Евросоюза ухудшились после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на нее страны Европы ввели жесткие санкции против Москвы. Чижов подчеркивал, что нормализация отношений России и ЕС возможна лишь при создании основ равноправного сотрудничества. Он был убежден, что вторая сторона должна изменить свое отношение к Москве. В конце июля стало известно, что Чижов станет сенатором Совета Федерации от Карелии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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