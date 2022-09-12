Губернатор Белгородской области объявил эвакуацию приграничных сел

13 сентября 2022 в 02:04 Размер текста - 17 +

Жителей сел в Белгородской области призывают эвакуироваться Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Белгородской области призывают жителей приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка эвакуироваться. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Сегодня выехал в Журавлевку, чтобы лично убедиться, какова ситуация на границе <…> продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, в Журавлевке сохраняется сложная обстановка, однако над ее стабилизацией работают региональные службы: глава, добровольной народной дружины, правоохранительные органы и пограничники. «В ближайшее время начнем завозить строительные материалы, чтобы приступить к закрытию контуров разрушенных домовладений и начать подключение тепловых пунктов», — добавил Гладков. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей, а также нацбатов. ВСУ регулярно предпринимают попытки удара по приграничным регионам РФ. Так, 8 сентября большая часть Белгорода осталась без света в результате взрыва электрической подстанции. Однако вскоре российские военные нанесли националистам ответный удар, после которого противник был «рассеян». В целях безопасности детей с 1 сентября в 15 приграничных с Украиной школах было введено дистанционное обучение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Белгородской области призывают жителей приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка эвакуироваться. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Сегодня выехал в Журавлевку, чтобы лично убедиться, какова ситуация на границе <…> продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, в Журавлевке сохраняется сложная обстановка, однако над ее стабилизацией работают региональные службы: глава, добровольной народной дружины, правоохранительные органы и пограничники. «В ближайшее время начнем завозить строительные материалы, чтобы приступить к закрытию контуров разрушенных домовладений и начать подключение тепловых пунктов», — добавил Гладков. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей, а также нацбатов. ВСУ регулярно предпринимают попытки удара по приграничным регионам РФ. Так, 8 сентября большая часть Белгорода осталась без света в результате взрыва электрической подстанции. Однако вскоре российские военные нанесли националистам ответный удар, после которого противник был «рассеян». В целях безопасности детей с 1 сентября в 15 приграничных с Украиной школах было введено дистанционное обучение.