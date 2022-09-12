12 сентября 2022

Губернатор Белгородской области объявил эвакуацию приграничных сел

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, эвакуация, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, беженцы, раздача, бутылка воды, гуманитарка
Жителей сел в Белгородской области призывают эвакуироваться Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Белгородской области призывают жителей приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка эвакуироваться. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня выехал в Журавлевку, чтобы лично убедиться, какова ситуация на границе <…> продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим», — написал Гладков в своем telegram-канале.

По его словам, в Журавлевке сохраняется сложная обстановка, однако над ее стабилизацией работают региональные службы: глава, добровольной народной дружины, правоохранительные органы и пограничники. «В ближайшее время начнем завозить строительные материалы, чтобы приступить к закрытию контуров разрушенных домовладений и начать подключение тепловых пунктов», — добавил Гладков.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей, а также нацбатов. ВСУ регулярно предпринимают попытки удара по приграничным регионам РФ. Так, 8 сентября большая часть Белгорода осталась без света в результате взрыва электрической подстанции. Однако вскоре российские военные нанесли националистам ответный удар, после которого противник был «рассеян». В целях безопасности детей с 1 сентября в 15 приграничных с Украиной школах было введено дистанционное обучение.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Белгородской области призывают жителей приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка эвакуироваться. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Сегодня выехал в Журавлевку, чтобы лично убедиться, какова ситуация на границе <…> продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, в Журавлевке сохраняется сложная обстановка, однако над ее стабилизацией работают региональные службы: глава, добровольной народной дружины, правоохранительные органы и пограничники. «В ближайшее время начнем завозить строительные материалы, чтобы приступить к закрытию контуров разрушенных домовладений и начать подключение тепловых пунктов», — добавил Гладков. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей, а также нацбатов. ВСУ регулярно предпринимают попытки удара по приграничным регионам РФ. Так, 8 сентября большая часть Белгорода осталась без света в результате взрыва электрической подстанции. Однако вскоре российские военные нанесли националистам ответный удар, после которого противник был «рассеян». В целях безопасности детей с 1 сентября в 15 приграничных с Украиной школах было введено дистанционное обучение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...