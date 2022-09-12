РИАН: ВС РФ ударили по военным ВСУ, обстрелявшим Белгород

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
По ВСУ был нанесен авиаудар, обстрелявших Белгород Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные ударили по вооруженным силам Украины, обстрелявшим Белгород. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По украинским военным, обстрелявшим сегодня пограничный пункт в Белгородской области, нанесли авиаудар», — уточняет агентство, ссылаясь на свой источник. Также уточняется, что после удара противник «был рассеян».

Ранее большая часть Белгорода осталась без света в результате взрыва электрической подстанции. Также сообщалось о судьбе тамошних беженцев — часть уедет в Воронежскую область, а часть вернется домой.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов.

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Российские военные ударили по вооруженным силам Украины, обстрелявшим Белгород. Об этом сообщает РИА «Новости». «По украинским военным, обстрелявшим сегодня пограничный пункт в Белгородской области, нанесли авиаудар», — уточняет агентство, ссылаясь на свой источник. Также уточняется, что после удара противник «был рассеян». Ранее большая часть Белгорода осталась без света в результате взрыва электрической подстанции. Также сообщалось о судьбе тамошних беженцев — часть уедет в Воронежскую область, а часть вернется домой. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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