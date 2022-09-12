РИАН: ВС РФ ударили по военным ВСУ, обстрелявшим Белгород

12 сентября 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

По ВСУ был нанесен авиаудар, обстрелявших Белгород Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные ударили по вооруженным силам Украины, обстрелявшим Белгород. Об этом сообщает РИА «Новости». «По украинским военным, обстрелявшим сегодня пограничный пункт в Белгородской области, нанесли авиаудар», — уточняет агентство, ссылаясь на свой источник. Также уточняется, что после удара противник «был рассеян». Ранее большая часть Белгорода осталась без света в результате взрыва электрической подстанции. Также сообщалось о судьбе тамошних беженцев — часть уедет в Воронежскую область, а часть вернется домой. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов.

Российские военные ударили по вооруженным силам Украины, обстрелявшим Белгород. Об этом сообщает РИА «Новости». «По украинским военным, обстрелявшим сегодня пограничный пункт в Белгородской области, нанесли авиаудар», — уточняет агентство, ссылаясь на свой источник. Также уточняется, что после удара противник «был рассеян». Ранее большая часть Белгорода осталась без света в результате взрыва электрической подстанции. Также сообщалось о судьбе тамошних беженцев — часть уедет в Воронежскую область, а часть вернется домой. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов.