Азербайджан обвинил Армению в масштабной провокации на границе

Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на армяно-азербайджанской границе. С таким заявлением выступило министерство обороны Азербайджана
«Подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную диверсию на государственной границе на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства. В Минобороны добавили, что в результате обстрела со стороны подразделений ВС Армении азербайджанская армия понесла потери среди личного состава, также был нанесен ущерб военной инфраструктуре.
Минобороны Армении заявляло об обстрелах приграничных городов воздушными силами Азербайджана. Отношения между странами обострились в 2021 году. Ранее сообщалось о том, что азербайджанская армия провела ответную спецоперацию «Возмездие» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. После этого на данной территории объявили частичную мобилизацию. В Кремле призывали стороны к миру.
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