Володин пообещал, что США пострадают из-за спецоперации

Вячеслав Володин пообещал США последствия из-за затягивания российско-украинского конфликта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Конфликт, который пытается развязать США с Россией с помощью Украины, затронет каждого жителя Америки. Об этом в своем telegram-канале сообщил спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

«А что сделал Вашингтон для прекращения обстрелов мирных граждан Донбасса [со стороны Украины], где люди живут в страхе, без воды и света более восьми лет? И если Вашингтон, продолжая конфликт до последнего украинца, думает, что он его не коснется, то сильно ошибается», — написал он.

Он также отметил, что киевский режим будет денацифицирован, а западная помощь, которая оказывается Украине в виде иностранного вооружения, — уничтожена. По словам Володина, США толкает киевский режим на новые преступления.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главная цель — помощь гражданам Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов ВСУ и нацбатов. США и другие страны Запада поставляют Украине оружие и помогают финансово. Однако российские войска успешно уничтожают иностранное вооружение.