В набор «Малышу Ямала» официально добавили новые предметы

13 сентября 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

В наборе появились клипса для пустышки, термоконтейнер и брошюра по уходу за ребенком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В подарочный набор «Малышу Ямала» официально добавили три новых предмета. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО. «По просьбе жителей региона в 2023 году в подарочной коробке „Малышу Ямала“ появятся три новых предмета: клипса для пустышки с цепочкой, термоконтейнер для бутылочки и брошюра по оказанию первой помощи и уходу за новорожденным ребенком. После обновления набор будет включать в себя 51 предмет», — говорится в сообщении. Постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что властям ЯНАО предложили заменить детские наборы «Малышу Ямала» на денежную компенсацию. Дмитрий Артюхов сказал, что рассмотрит данное предложение.

В подарочный набор «Малышу Ямала» официально добавили три новых предмета. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО. «По просьбе жителей региона в 2023 году в подарочной коробке „Малышу Ямала“ появятся три новых предмета: клипса для пустышки с цепочкой, термоконтейнер для бутылочки и брошюра по оказанию первой помощи и уходу за новорожденным ребенком. После обновления набор будет включать в себя 51 предмет», — говорится в сообщении. Постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что властям ЯНАО предложили заменить детские наборы «Малышу Ямала» на денежную компенсацию. Дмитрий Артюхов сказал, что рассмотрит данное предложение.