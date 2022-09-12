В набор «Малышу Ямала» официально добавили новые предметы

В подарочный набор «Малышу Ямала» официально добавили три новых предмета. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.
«По просьбе жителей региона в 2023 году в подарочной коробке „Малышу Ямала“ появятся три новых предмета: клипса для пустышки с цепочкой, термоконтейнер для бутылочки и брошюра по оказанию первой помощи и уходу за новорожденным ребенком. После обновления набор будет включать в себя 51 предмет», — говорится в сообщении. Постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов.
Ранее URA.RU сообщало, что властям ЯНАО предложили заменить детские наборы «Малышу Ямала» на денежную компенсацию. Дмитрий Артюхов сказал, что рассмотрит данное предложение.
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В подарочный набор «Малышу Ямала» официально добавили три новых предмета. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО. «По просьбе жителей региона в 2023 году в подарочной коробке „Малышу Ямала“ появятся три новых предмета: клипса для пустышки с цепочкой, термоконтейнер для бутылочки и брошюра по оказанию первой помощи и уходу за новорожденным ребенком. После обновления набор будет включать в себя 51 предмет», — говорится в сообщении. Постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что властям ЯНАО предложили заменить детские наборы «Малышу Ямала» на денежную компенсацию. Дмитрий Артюхов сказал, что рассмотрит данное предложение.