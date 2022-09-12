12 сентября 2022

В Тюменской области за убийство будут судить покойницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемая по делу уже мертва, но ее мать настаивает на процессе Фото:

В Тобольске пройдет судебный процесс над мертвой женщиной: ее обвиняют в убийстве, совершенном 19 лет назад. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тобольского городского суда. Обвиняемая уже ушла из жизни, но на рассмотрении дела настаивает ее мать.

«Необычное дело готовится к рассмотрению в Тобольском городском суде. 47-летнюю женщину обвиняют в убийстве, совершенном 19 лет назад. Особенность в том, что обвиняемая ушла из жизни», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

По версии следствия, в 2003 году две женщины поссорились во время застолья в общежитии. Одна из них нанесла своей оппонентке два удара вилкой. Затем женщины ушли из квартиры в близлежащую рощу, где жертва получила еще около 10 ударов ножом и скончалась.

В рамках расследования дела подозреваемую установили, но во время следствия она умерла. Дело предложили закрыть, но против этого выступила мать подозреваемой.

«Мать отказалась от прекращения дела по нереабилитирующим основаниям и заявила, что решение по этому делу должен принять суд. При этом она не знает, виновата ее дочь в убийстве или нет», — подчеркнули в пресс-службе суда.

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В Тобольске пройдет судебный процесс над мертвой женщиной: ее обвиняют в убийстве, совершенном 19 лет назад. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тобольского городского суда. Обвиняемая уже ушла из жизни, но на рассмотрении дела настаивает ее мать. «Необычное дело готовится к рассмотрению в Тобольском городском суде. 47-летнюю женщину обвиняют в убийстве, совершенном 19 лет назад. Особенность в том, что обвиняемая ушла из жизни», — рассказали URA.RU в пресс-службе. По версии следствия, в 2003 году две женщины поссорились во время застолья в общежитии. Одна из них нанесла своей оппонентке два удара вилкой. Затем женщины ушли из квартиры в близлежащую рощу, где жертва получила еще около 10 ударов ножом и скончалась. В рамках расследования дела подозреваемую установили, но во время следствия она умерла. Дело предложили закрыть, но против этого выступила мать подозреваемой. «Мать отказалась от прекращения дела по нереабилитирующим основаниям и заявила, что решение по этому делу должен принять суд. При этом она не знает, виновата ее дочь в убийстве или нет», — подчеркнули в пресс-службе суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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