В Тюменской области за убийство будут судить покойницу

Обвиняемая по делу уже мертва, но ее мать настаивает на процессе Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тобольске пройдет судебный процесс над мертвой женщиной: ее обвиняют в убийстве, совершенном 19 лет назад. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тобольского городского суда. Обвиняемая уже ушла из жизни, но на рассмотрении дела настаивает ее мать.

«Необычное дело готовится к рассмотрению в Тобольском городском суде. 47-летнюю женщину обвиняют в убийстве, совершенном 19 лет назад. Особенность в том, что обвиняемая ушла из жизни», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

По версии следствия, в 2003 году две женщины поссорились во время застолья в общежитии. Одна из них нанесла своей оппонентке два удара вилкой. Затем женщины ушли из квартиры в близлежащую рощу, где жертва получила еще около 10 ударов ножом и скончалась.

В рамках расследования дела подозреваемую установили, но во время следствия она умерла. Дело предложили закрыть, но против этого выступила мать подозреваемой.

«Мать отказалась от прекращения дела по нереабилитирующим основаниям и заявила, что решение по этому делу должен принять суд. При этом она не знает, виновата ее дочь в убийстве или нет», — подчеркнули в пресс-службе суда.