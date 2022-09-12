В Пермском крае зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ

13 сентября 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

Все больше пермяков заболевают ОРВИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 36,5%. Данные еженедельного мониторинга опубликовали специалисты краевого Роспотребнадзора. «С 5 по 11 сентября зарегистрировано 22901 случай ОРВИ, что на 36,5% больше, чем на предыдущей неделе. Рост заболеваемости связан с формированием новых коллективов. Большинство заболевших — взрослые, они составляют 54,9% от общего количества заразившихся», — говорится на сайте ведомства. Как отмечают в Роспотребнадзоре, среди заболевших в основном циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы. Ранее URA.RU публиковало заявление руководителя краевого Роспотребнадзора Виталия Костарева о возможном введении дистанционного обучения в связи с ростом заболеваемости ковидом и ОРВИ для пермских школьников.

В Пермском крае заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 36,5%. Данные еженедельного мониторинга опубликовали специалисты краевого Роспотребнадзора. «С 5 по 11 сентября зарегистрировано 22901 случай ОРВИ, что на 36,5% больше, чем на предыдущей неделе. Рост заболеваемости связан с формированием новых коллективов. Большинство заболевших — взрослые, они составляют 54,9% от общего количества заразившихся», — говорится на сайте ведомства. Как отмечают в Роспотребнадзоре, среди заболевших в основном циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы. Ранее URA.RU публиковало заявление руководителя краевого Роспотребнадзора Виталия Костарева о возможном введении дистанционного обучения в связи с ростом заболеваемости ковидом и ОРВИ для пермских школьников.