12 сентября 2022

В Пермском крае зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Все больше пермяков заболевают ОРВИ Фото:

В Пермском крае заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 36,5%. Данные еженедельного мониторинга опубликовали специалисты краевого Роспотребнадзора.

«С 5 по 11 сентября зарегистрировано 22901 случай ОРВИ, что на 36,5% больше, чем на предыдущей неделе. Рост заболеваемости связан с формированием новых коллективов. Большинство заболевших — взрослые, они составляют 54,9% от общего количества заразившихся», — говорится на сайте ведомства.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, среди заболевших в основном циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы. Ранее URA.RU публиковало заявление руководителя краевого Роспотребнадзора Виталия Костарева о возможном введении дистанционного обучения в связи с ростом заболеваемости ковидом и ОРВИ для пермских школьников.

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В Пермском крае заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 36,5%. Данные еженедельного мониторинга опубликовали специалисты краевого Роспотребнадзора. «С 5 по 11 сентября зарегистрировано 22901 случай ОРВИ, что на 36,5% больше, чем на предыдущей неделе. Рост заболеваемости связан с формированием новых коллективов. Большинство заболевших — взрослые, они составляют 54,9% от общего количества заразившихся», — говорится на сайте ведомства. Как отмечают в Роспотребнадзоре, среди заболевших в основном циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы. Ранее URA.RU публиковало заявление руководителя краевого Роспотребнадзора Виталия Костарева о возможном введении дистанционного обучения в связи с ростом заболеваемости ковидом и ОРВИ для пермских школьников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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