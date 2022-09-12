Глава Нижнего Тагила вместе с полицией будет вычислять вандалов

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев возмутился поступку вандалов, которые выкинули новую скамейку в фонтан и испортили детскую игровую площадку в Парке металлургов. По словам мэра, после этого случая в сквере будет дежурить полиция, и появятся камеры. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.
«Мы открыли эту площадку в пятницу, люди так радовались, 15 лет ждали. А в итоге скамейки простояли всего дня. Мы уже обсудили с начальником местной полиции этот вопрос. Теперь в парке будет дежурить наряд полиции», — заявил Пинаев.
Глава Нижнего Тагила признался, что ему трудно понять, что заставляет людей портить общедоступные пространства — вандалы работают в парке Нижнего Тагила не в первый раз. Также после данного случая в сквере установят камеры видеонаблюдения, а сломанные скамейки и детскую площадку восстановит подрядчик.
Ранее мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева включили в совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Тагильский мэр попал в так называемую муниципальную часть совета, представленную главами российских городов и районов. В нее же, например, вошли Ильсур Метшин (Казань), Владимир Марченко (Волгоград), Максим Ряшин (Ханты-Мансийск) и еще два десятка мэров.
Скамейку выбросили в фонтан с подсветкой
Фото: личная страница Владислава Пинаева
Также пострадала детская площадка
Фото: личная страница Владислава Пинаева
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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев возмутился поступку вандалов, которые выкинули новую скамейку в фонтан и испортили детскую игровую площадку в Парке металлургов. По словам мэра, после этого случая в сквере будет дежурить полиция, и появятся камеры. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Мы открыли эту площадку в пятницу, люди так радовались, 15 лет ждали. А в итоге скамейки простояли всего дня. Мы уже обсудили с начальником местной полиции этот вопрос. Теперь в парке будет дежурить наряд полиции», — заявил Пинаев. Глава Нижнего Тагила признался, что ему трудно понять, что заставляет людей портить общедоступные пространства — вандалы работают в парке Нижнего Тагила не в первый раз. Также после данного случая в сквере установят камеры видеонаблюдения, а сломанные скамейки и детскую площадку восстановит подрядчик. Ранее мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева включили в совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Тагильский мэр попал в так называемую муниципальную часть совета, представленную главами российских городов и районов. В нее же, например, вошли Ильсур Метшин (Казань), Владимир Марченко (Волгоград), Максим Ряшин (Ханты-Мансийск) и еще два десятка мэров.