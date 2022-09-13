Utair запустила прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Челябинск

13 сентября 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Билет без багажа обойдется в 3 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания Utair возобновляет прямые рейсы самолетов по маршруту Ханты-Мансийск — Челябинск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Мы возобновляем прямой рейс для связи Югры и Уральского федерального округа, что позволит жителям этих регионов сократить время в пути до комфортных двух часов полета. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам. Вылет из Ханты-Мансийска в 01:40, из Челябинска — в 05:15», — сообщили в авиакомпании. Стоимость билета, сообщают в пресс-службе Utair, составит 4 тысяч рублей. Но, судя по данным сайта авиакомпании, минимальный тариф без багажа обойдется еще дешевле — в три тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Utair запускает новый рейс в Томск из ХМАО и Тюмени. Самый дешевый билет на рейс стоит две с половиной тысячи рублей.

Авиакомпания Utair возобновляет прямые рейсы самолетов по маршруту Ханты-Мансийск — Челябинск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Мы возобновляем прямой рейс для связи Югры и Уральского федерального округа, что позволит жителям этих регионов сократить время в пути до комфортных двух часов полета. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам. Вылет из Ханты-Мансийска в 01:40, из Челябинска — в 05:15», — сообщили в авиакомпании. Стоимость билета, сообщают в пресс-службе Utair, составит 4 тысяч рублей. Но, судя по данным сайта авиакомпании, минимальный тариф без багажа обойдется еще дешевле — в три тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Utair запускает новый рейс в Томск из ХМАО и Тюмени. Самый дешевый билет на рейс стоит две с половиной тысячи рублей.