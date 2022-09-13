Utair запустила прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Челябинск

Авиакомпания Utair возобновляет прямые рейсы самолетов по маршруту Ханты-Мансийск — Челябинск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Мы возобновляем прямой рейс для связи Югры и Уральского федерального округа, что позволит жителям этих регионов сократить время в пути до комфортных двух часов полета. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам. Вылет из Ханты-Мансийска в 01:40, из Челябинска — в 05:15», — сообщили в авиакомпании.
Стоимость билета, сообщают в пресс-службе Utair, составит 4 тысяч рублей. Но, судя по данным сайта авиакомпании, минимальный тариф без багажа обойдется еще дешевле — в три тысячи рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что Utair запускает новый рейс в Томск из ХМАО и Тюмени. Самый дешевый билет на рейс стоит две с половиной тысячи рублей.
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