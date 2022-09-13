Utair запустила прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Челябинск

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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Билет без багажа обойдется в 3 тысячи рублей Фото:

Авиакомпания Utair возобновляет прямые рейсы самолетов по маршруту Ханты-Мансийск — Челябинск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Мы возобновляем прямой рейс для связи Югры и Уральского федерального округа, что позволит жителям этих регионов сократить время в пути до комфортных двух часов полета. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам. Вылет из Ханты-Мансийска в 01:40, из Челябинска — в 05:15», — сообщили в авиакомпании.

Стоимость билета, сообщают в пресс-службе Utair, составит 4 тысяч рублей. Но, судя по данным сайта авиакомпании, минимальный тариф без багажа обойдется еще дешевле — в три тысячи рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Utair запускает новый рейс в Томск из ХМАО и Тюмени. Самый дешевый билет на рейс стоит две с половиной тысячи рублей.

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Авиакомпания Utair возобновляет прямые рейсы самолетов по маршруту Ханты-Мансийск — Челябинск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Мы возобновляем прямой рейс для связи Югры и Уральского федерального округа, что позволит жителям этих регионов сократить время в пути до комфортных двух часов полета. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам. Вылет из Ханты-Мансийска в 01:40, из Челябинска — в 05:15», — сообщили в авиакомпании. Стоимость билета, сообщают в пресс-службе Utair, составит 4 тысяч рублей. Но, судя по данным сайта авиакомпании, минимальный тариф без багажа обойдется еще дешевле — в три тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Utair запускает новый рейс в Томск из ХМАО и Тюмени. Самый дешевый билет на рейс стоит две с половиной тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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