Utair запускает новый рейс в Томск из ХМАО и Тюмени

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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, авиа, utair, ютейр, ютэйр
Перелеты начнутся в июле Фото:

Авиакомпания Utair запускает два новых рейса в Томск: из Сургута и Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Томск важный университетский, научный и промышленный областной центр. С июля мы начинаем летать туда из Тюмени и в ближайшее время планируем запустить рейс из Сургута. Прямые рейсы значительно упростят логистику нашим пассажирам, откроют дополнительные возможности для туризма и вахтовых перевозок», — приводит пресс-служба Utair слова президента «Utair — пассажирские авиалинии» Олега Семенова.

О цене перелета из Сургута в Томск пока не сообщается. Уже известно, что из Тюмени до Томска самый дешевый будет стоить 2589 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Utair запускает новый рейс из ХМАО в Киргизию. С 4 июля из Сургута в Бишкек начал летать самолет. Время пути составляет чуть больше трех часов.

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Авиакомпания Utair запускает два новых рейса в Томск: из Сургута и Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Томск важный университетский, научный и промышленный областной центр. С июля мы начинаем летать туда из Тюмени и в ближайшее время планируем запустить рейс из Сургута. Прямые рейсы значительно упростят логистику нашим пассажирам, откроют дополнительные возможности для туризма и вахтовых перевозок», — приводит пресс-служба Utair слова президента «Utair — пассажирские авиалинии» Олега Семенова. О цене перелета из Сургута в Томск пока не сообщается. Уже известно, что из Тюмени до Томска самый дешевый будет стоить 2589 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Utair запускает новый рейс из ХМАО в Киргизию. С 4 июля из Сургута в Бишкек начал летать самолет. Время пути составляет чуть больше трех часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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