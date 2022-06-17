Utair запускает новый рейс в Томск из ХМАО и Тюмени

17 июня 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Перелеты начнутся в июле Фото: Александр Мамаев © URA.RU Авиакомпания Utair запускает два новых рейса в Томск: из Сургута и Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Томск важный университетский, научный и промышленный областной центр. С июля мы начинаем летать туда из Тюмени и в ближайшее время планируем запустить рейс из Сургута. Прямые рейсы значительно упростят логистику нашим пассажирам, откроют дополнительные возможности для туризма и вахтовых перевозок», — приводит пресс-служба Utair слова президента «Utair — пассажирские авиалинии» Олега Семенова. О цене перелета из Сургута в Томск пока не сообщается. Уже известно, что из Тюмени до Томска самый дешевый будет стоить 2589 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Utair запускает новый рейс из ХМАО в Киргизию. С 4 июля из Сургута в Бишкек начал летать самолет. Время пути составляет чуть больше трех часов. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Авиакомпания Utair запускает два новых рейса в Томск: из Сургута и Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Томск важный университетский, научный и промышленный областной центр. С июля мы начинаем летать туда из Тюмени и в ближайшее время планируем запустить рейс из Сургута. Прямые рейсы значительно упростят логистику нашим пассажирам, откроют дополнительные возможности для туризма и вахтовых перевозок», — приводит пресс-служба Utair слова президента «Utair — пассажирские авиалинии» Олега Семенова. О цене перелета из Сургута в Томск пока не сообщается. Уже известно, что из Тюмени до Томска самый дешевый будет стоить 2589 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Utair запускает новый рейс из ХМАО в Киргизию. С 4 июля из Сургута в Бишкек начал летать самолет. Время пути составляет чуть больше трех часов.