Российские военные уничтожили более 800 украинских боевиков

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Работа артиллерии. Донбасс, армия, артиллерия, пушка
В результате авиаудара ВКС РФ более 800 украинских военнослужащих погибли и получили ранения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате авиаудара ВКС РФ потери ВСУ составили более 800 человек. Об этом сообщает Минобороны России.

«В результате ударов потери за сутки среди украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными», — сказали в Минобороны. В ведомстве также добавили, что благодаря высокоточным ударам ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артемовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки.

Ранее был уничтожен склад, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ, передает RT. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины и помощь мирным жителям Донбасса.

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В результате авиаудара ВКС РФ потери ВСУ составили более 800 человек. Об этом сообщает Минобороны России. «В результате ударов потери за сутки среди украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными», — сказали в Минобороны. В ведомстве также добавили, что благодаря высокоточным ударам ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артемовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки. Ранее был уничтожен склад, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ, передает RT. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины и помощь мирным жителям Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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