Токаев предложил переименовать Нур-Султан в Астану

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Президент Казахстана. Екатеринбург, токаев касым-жомарт
Президент Казахстана Такаев проинформирован об инициативе переименования столицы Фото:

Группа депутатов парламента Казахстана предложила вернуть прежнее название столице Казахстана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в социальных сетях.

«Президент Токаев проинформирован об этой инициативе депутатов», — написал Желдибай. Инициатива депутатов опиралась на многочисленные пожелания граждан и на обращения в период референдума. Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия главы государства.

Однако, по словам Желдибая, Токаев считает «историческим фактом решающую роль» Нурсултана Назарбаева в укреплении государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь него, должны сохранить свои наименования.

Ранее в Казахстане состоялся референдум, в результате которого большинство жителей выступило за внесение поправок в Конституцию. Из Конституции страны уберут упоминания об «особом статусе» первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

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Группа депутатов парламента Казахстана предложила вернуть прежнее название столице Казахстана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в социальных сетях. «Президент Токаев проинформирован об этой инициативе депутатов», — написал Желдибай. Инициатива депутатов опиралась на многочисленные пожелания граждан и на обращения в период референдума. Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия главы государства. Однако, по словам Желдибая, Токаев считает «историческим фактом решающую роль» Нурсултана Назарбаева в укреплении государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь него, должны сохранить свои наименования. Ранее в Казахстане состоялся референдум, в результате которого большинство жителей выступило за внесение поправок в Конституцию. Из Конституции страны уберут упоминания об «особом статусе» первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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