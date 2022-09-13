Токаев предложил переименовать Нур-Султан в Астану

Президент Казахстана Такаев проинформирован об инициативе переименования столицыФото: официальный сайт президента Казахстана
Группа депутатов парламента Казахстана предложила вернуть прежнее название столице Казахстана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в социальных сетях.
«Президент Токаев проинформирован об этой инициативе депутатов», — написал Желдибай. Инициатива депутатов опиралась на многочисленные пожелания граждан и на обращения в период референдума. Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия главы государства.
Однако, по словам Желдибая, Токаев считает «историческим фактом решающую роль» Нурсултана Назарбаева в укреплении государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь него, должны сохранить свои наименования.
Ранее в Казахстане состоялся референдум, в результате которого большинство жителей выступило за внесение поправок в Конституцию. Из Конституции страны уберут упоминания об «особом статусе» первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
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Группа депутатов парламента Казахстана предложила вернуть прежнее название столице Казахстана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в социальных сетях. «Президент Токаев проинформирован об этой инициативе депутатов», — написал Желдибай. Инициатива депутатов опиралась на многочисленные пожелания граждан и на обращения в период референдума. Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия главы государства. Однако, по словам Желдибая, Токаев считает «историческим фактом решающую роль» Нурсултана Назарбаева в укреплении государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь него, должны сохранить свои наименования. Ранее в Казахстане состоялся референдум, в результате которого большинство жителей выступило за внесение поправок в Конституцию. Из Конституции страны уберут упоминания об «особом статусе» первого президента страны Нурсултана Назарбаева.