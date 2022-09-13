Токаев предложил переименовать Нур-Султан в Астану

13 сентября 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Президент Казахстана Такаев проинформирован об инициативе переименования столицы Фото: официальный сайт президента Казахстана Группа депутатов парламента Казахстана предложила вернуть прежнее название столице Казахстана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в социальных сетях. «Президент Токаев проинформирован об этой инициативе депутатов», — написал Желдибай. Инициатива депутатов опиралась на многочисленные пожелания граждан и на обращения в период референдума. Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия главы государства. Однако, по словам Желдибая, Токаев считает «историческим фактом решающую роль» Нурсултана Назарбаева в укреплении государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь него, должны сохранить свои наименования. Ранее в Казахстане состоялся референдум, в результате которого большинство жителей выступило за внесение поправок в Конституцию. Из Конституции страны уберут упоминания об «особом статусе» первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Группа депутатов парламента Казахстана предложила вернуть прежнее название столице Казахстана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в социальных сетях. «Президент Токаев проинформирован об этой инициативе депутатов», — написал Желдибай. Инициатива депутатов опиралась на многочисленные пожелания граждан и на обращения в период референдума. Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия главы государства. Однако, по словам Желдибая, Токаев считает «историческим фактом решающую роль» Нурсултана Назарбаева в укреплении государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь него, должны сохранить свои наименования. Ранее в Казахстане состоялся референдум, в результате которого большинство жителей выступило за внесение поправок в Конституцию. Из Конституции страны уберут упоминания об «особом статусе» первого президента страны Нурсултана Назарбаева.