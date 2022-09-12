Чернобыльцы обвинили свердловский пенсионный фонд в отсутствии выплат

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС из Свердловской области не получили компенсацию за февраль

13 сентября 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Ликвидаторы ядерной катастрофы «потеряли» в 2022 году одну из ежемесячных выплат Фото: Илья Московец © URA.RU Пенсионный фонд Свердловской области не выплатил екатеринбургским ликвидаторам чернобыльской катастрофы компенсацию за февраль 2022 года. Теперь несколько человек готовят иск в суд, сообщил URA.RU чернобылец-инвалид Хасан Нурмухаметов. В самом региональном отделении ПФР объяснили, что все выплаты гражданам производятся строго в соответствии с законом России. «В феврале мне и другим ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС не поступила ежемесячная компенсация. На наш запрос в свердловском пенсионном фонде ответили, что выплаты согласно новому закону от 21 января 2022 года будут производиться в месяц, который следует после того месяца, за который платится компенсация. При этом за январь 2022 года деньги были выплачены в январе», — рассказал Хасан Нурмухаметов. Новость по теме В Пермском крае снесли памятник ликвидаторам аварии в Чернобыле. Фото Мужчина в 1986 году был солдатом-срочником стройбата и принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыле. После работ на месте ядерной катастрофы екатеринбуржец получил вторую группу инвалидности из-за облучения. После индексации, которой он добился через суд, его компенсация за потерянное здоровье составляет порядка 70 тысяч рублей. Невыплата в феврале ударила по его карману. «Мне не на что было приобрести лекарства, не на что выплатить долг за кредит. Если раньше мы получали за год 12 выплат, то в этом году получим всего 11. Куда же исчезла наша двенадцатая выплата?» — недоумевает мужчина. В ПФР по Свердловской области в ответ на запрос URA.RU пояснили, что все выплаты чернобыльцам производятся строго в соответствии с действующим законодательством РФ. «Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещении вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационными катастрофами, за февраль 2022 года осуществлена в марте 2022 года», — говорится в ответе регионального пенсионного фонда. Теперь Хасан Нурмухаметов и еще несколько таких же чернобыльцев готовят заявление в суд. По их словам, компенсацию за февраль не получили ликвидаторы аварии не только в Свердловской области, но и во всей России. «Нами получен отказ ПФР, считаем его необоснованным, так как согласно выпискам из лицевого счета ежемесячная денежная компенсация за февраль не была выплачена. Готовится исковое заявление в суд в защиту инвалидов-чернобыльцев», — сказал URA.RU екатеринбургский адвокат Рафаэл Арутюнян. Ранее сообщалось, что с 1 февраля в России проиндексируют выплаты инвалидам, чернобыльцам, вдовам ветеранов ВОВ и участникам войны. Кроме того, экономисты анонсировали повышение материнского капитала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсионный фонд Свердловской области не выплатил екатеринбургским ликвидаторам чернобыльской катастрофы компенсацию за февраль 2022 года. Теперь несколько человек готовят иск в суд, сообщил URA.RU чернобылец-инвалид Хасан Нурмухаметов. В самом региональном отделении ПФР объяснили, что все выплаты гражданам производятся строго в соответствии с законом России. «В феврале мне и другим ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС не поступила ежемесячная компенсация. На наш запрос в свердловском пенсионном фонде ответили, что выплаты согласно новому закону от 21 января 2022 года будут производиться в месяц, который следует после того месяца, за который платится компенсация. При этом за январь 2022 года деньги были выплачены в январе», — рассказал Хасан Нурмухаметов. Мужчина в 1986 году был солдатом-срочником стройбата и принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыле. После работ на месте ядерной катастрофы екатеринбуржец получил вторую группу инвалидности из-за облучения. После индексации, которой он добился через суд, его компенсация за потерянное здоровье составляет порядка 70 тысяч рублей. Невыплата в феврале ударила по его карману. «Мне не на что было приобрести лекарства, не на что выплатить долг за кредит. Если раньше мы получали за год 12 выплат, то в этом году получим всего 11. Куда же исчезла наша двенадцатая выплата?» — недоумевает мужчина. В ПФР по Свердловской области в ответ на запрос URA.RU пояснили, что все выплаты чернобыльцам производятся строго в соответствии с действующим законодательством РФ. «Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещении вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационными катастрофами, за февраль 2022 года осуществлена в марте 2022 года», — говорится в ответе регионального пенсионного фонда. Теперь Хасан Нурмухаметов и еще несколько таких же чернобыльцев готовят заявление в суд. По их словам, компенсацию за февраль не получили ликвидаторы аварии не только в Свердловской области, но и во всей России. «Нами получен отказ ПФР, считаем его необоснованным, так как согласно выпискам из лицевого счета ежемесячная денежная компенсация за февраль не была выплачена. Готовится исковое заявление в суд в защиту инвалидов-чернобыльцев», — сказал URA.RU екатеринбургский адвокат Рафаэл Арутюнян. Ранее сообщалось, что с 1 февраля в России проиндексируют выплаты инвалидам, чернобыльцам, вдовам ветеранов ВОВ и участникам войны. Кроме того, экономисты анонсировали повышение материнского капитала.