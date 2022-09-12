Чернобыльцы обвинили свердловский пенсионный фонд в отсутствии выплат

Пенсионный фонд Свердловской области не выплатил екатеринбургским ликвидаторам чернобыльской катастрофы компенсацию за февраль 2022 года. Теперь несколько человек готовят иск в суд, сообщил URA.RU чернобылец-инвалид Хасан Нурмухаметов. В самом региональном отделении ПФР объяснили, что все выплаты гражданам производятся строго в соответствии с законом России.
«В феврале мне и другим ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС не поступила ежемесячная компенсация. На наш запрос в свердловском пенсионном фонде ответили, что выплаты согласно новому закону от 21 января 2022 года будут производиться в месяц, который следует после того месяца, за который платится компенсация. При этом за январь 2022 года деньги были выплачены в январе», — рассказал Хасан Нурмухаметов.
Мужчина в 1986 году был солдатом-срочником стройбата и принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыле. После работ на месте ядерной катастрофы екатеринбуржец получил вторую группу инвалидности из-за облучения. После индексации, которой он добился через суд, его компенсация за потерянное здоровье составляет порядка 70 тысяч рублей. Невыплата в феврале ударила по его карману.
«Мне не на что было приобрести лекарства, не на что выплатить долг за кредит. Если раньше мы получали за год 12 выплат, то в этом году получим всего 11. Куда же исчезла наша двенадцатая выплата?» — недоумевает мужчина.
В ПФР по Свердловской области в ответ на запрос URA.RU пояснили, что все выплаты чернобыльцам производятся строго в соответствии с действующим законодательством РФ. «Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещении вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационными катастрофами, за февраль 2022 года осуществлена в марте 2022 года», — говорится в ответе регионального пенсионного фонда.
Теперь Хасан Нурмухаметов и еще несколько таких же чернобыльцев готовят заявление в суд. По их словам, компенсацию за февраль не получили ликвидаторы аварии не только в Свердловской области, но и во всей России.
«Нами получен отказ ПФР, считаем его необоснованным, так как согласно выпискам из лицевого счета ежемесячная денежная компенсация за февраль не была выплачена. Готовится исковое заявление в суд в защиту инвалидов-чернобыльцев», — сказал URA.RU екатеринбургский адвокат Рафаэл Арутюнян.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля в России проиндексируют выплаты инвалидам, чернобыльцам, вдовам ветеранов ВОВ и участникам войны. Кроме того, экономисты анонсировали повышение материнского капитала.
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Пенсионный фонд Свердловской области не выплатил екатеринбургским ликвидаторам чернобыльской катастрофы компенсацию за февраль 2022 года. Теперь несколько человек готовят иск в суд, сообщил URA.RU чернобылец-инвалид Хасан Нурмухаметов. В самом региональном отделении ПФР объяснили, что все выплаты гражданам производятся строго в соответствии с законом России. «В феврале мне и другим ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС не поступила ежемесячная компенсация. На наш запрос в свердловском пенсионном фонде ответили, что выплаты согласно новому закону от 21 января 2022 года будут производиться в месяц, который следует после того месяца, за который платится компенсация. При этом за январь 2022 года деньги были выплачены в январе», — рассказал Хасан Нурмухаметов. Мужчина в 1986 году был солдатом-срочником стройбата и принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыле. После работ на месте ядерной катастрофы екатеринбуржец получил вторую группу инвалидности из-за облучения. После индексации, которой он добился через суд, его компенсация за потерянное здоровье составляет порядка 70 тысяч рублей. Невыплата в феврале ударила по его карману. «Мне не на что было приобрести лекарства, не на что выплатить долг за кредит. Если раньше мы получали за год 12 выплат, то в этом году получим всего 11. Куда же исчезла наша двенадцатая выплата?» — недоумевает мужчина. В ПФР по Свердловской области в ответ на запрос URA.RU пояснили, что все выплаты чернобыльцам производятся строго в соответствии с действующим законодательством РФ. «Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещении вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационными катастрофами, за февраль 2022 года осуществлена в марте 2022 года», — говорится в ответе регионального пенсионного фонда. Теперь Хасан Нурмухаметов и еще несколько таких же чернобыльцев готовят заявление в суд. По их словам, компенсацию за февраль не получили ликвидаторы аварии не только в Свердловской области, но и во всей России. «Нами получен отказ ПФР, считаем его необоснованным, так как согласно выпискам из лицевого счета ежемесячная денежная компенсация за февраль не была выплачена. Готовится исковое заявление в суд в защиту инвалидов-чернобыльцев», — сказал URA.RU екатеринбургский адвокат Рафаэл Арутюнян. Ранее сообщалось, что с 1 февраля в России проиндексируют выплаты инвалидам, чернобыльцам, вдовам ветеранов ВОВ и участникам войны. Кроме того, экономисты анонсировали повышение материнского капитала.