Экс-прокурор района ЯНАО занял пост в Новом Уренгое

Экс-прокурор Пуровского района ЯНАО Александр Строгалев стал прокурором Нового Уренгоя. Об этом сообщается в соцсетях окружной прокуратуры.
«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа назначен советник юстиции Строгалев Александр Александрович. Строгалев в органах прокуратуры проходит службу с 2010 года», — говорится в сообщении. До Ямала Строгалев служил в Курганской области.
С 2016 года Александр Строгалев находился в должности зампрокурора Приуральского района, а в 2017 года получил пост прокурора Пуровского района. «За примерное исполнение служебного долга поощрялся правами генерального прокурора РФ и прокурора ЯНАО», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое назначили руководителя полиции Дмитрия Соловьева. С 2017 года он возглавлял отдел МВД России по Салехарду.
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