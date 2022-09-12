12 сентября 2022

Экс-прокурор района ЯНАО занял пост в Новом Уренгое

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура. Москва, прокурор, прокуроры, прокуратоура
Александр Строгалиев работает в ЯНАО с 2016 года Фото:

Экс-прокурор Пуровского района ЯНАО Александр Строгалев стал прокурором Нового Уренгоя. Об этом сообщается в соцсетях окружной прокуратуры.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа назначен советник юстиции Строгалев Александр Александрович. Строгалев в органах прокуратуры проходит службу с 2010 года», — говорится в сообщении. До Ямала Строгалев служил в Курганской области.

С 2016 года Александр Строгалев находился в должности зампрокурора Приуральского района, а в 2017 года получил пост прокурора Пуровского района. «За примерное исполнение служебного долга поощрялся правами генерального прокурора РФ и прокурора ЯНАО», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое назначили руководителя полиции Дмитрия Соловьева. С 2017 года он возглавлял отдел МВД России по Салехарду.

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Экс-прокурор Пуровского района ЯНАО Александр Строгалев стал прокурором Нового Уренгоя. Об этом сообщается в соцсетях окружной прокуратуры. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа назначен советник юстиции Строгалев Александр Александрович. Строгалев в органах прокуратуры проходит службу с 2010 года», — говорится в сообщении. До Ямала Строгалев служил в Курганской области. С 2016 года Александр Строгалев находился в должности зампрокурора Приуральского района, а в 2017 года получил пост прокурора Пуровского района. «За примерное исполнение служебного долга поощрялся правами генерального прокурора РФ и прокурора ЯНАО», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое назначили руководителя полиции Дмитрия Соловьева. С 2017 года он возглавлял отдел МВД России по Салехарду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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