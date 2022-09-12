Экс-прокурор района ЯНАО занял пост в Новом Уренгое

13 сентября 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

Александр Строгалиев работает в ЯНАО с 2016 года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Экс-прокурор Пуровского района ЯНАО Александр Строгалев стал прокурором Нового Уренгоя. Об этом сообщается в соцсетях окружной прокуратуры. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа назначен советник юстиции Строгалев Александр Александрович. Строгалев в органах прокуратуры проходит службу с 2010 года», — говорится в сообщении. До Ямала Строгалев служил в Курганской области. С 2016 года Александр Строгалев находился в должности зампрокурора Приуральского района, а в 2017 года получил пост прокурора Пуровского района. «За примерное исполнение служебного долга поощрялся правами генерального прокурора РФ и прокурора ЯНАО», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое назначили руководителя полиции Дмитрия Соловьева. С 2017 года он возглавлял отдел МВД России по Салехарду.

Экс-прокурор Пуровского района ЯНАО Александр Строгалев стал прокурором Нового Уренгоя. Об этом сообщается в соцсетях окружной прокуратуры. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа назначен советник юстиции Строгалев Александр Александрович. Строгалев в органах прокуратуры проходит службу с 2010 года», — говорится в сообщении. До Ямала Строгалев служил в Курганской области. С 2016 года Александр Строгалев находился в должности зампрокурора Приуральского района, а в 2017 года получил пост прокурора Пуровского района. «За примерное исполнение служебного долга поощрялся правами генерального прокурора РФ и прокурора ЯНАО», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое назначили руководителя полиции Дмитрия Соловьева. С 2017 года он возглавлял отдел МВД России по Салехарду.