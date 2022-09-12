Житель Екатеринбурга нашел камни в пачке муки. Фото

13 сентября 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

По словам производителей муки, они уже обсудили проблему с покупателем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржец обнаружил в пакете с мукой «Увелка» камни. Фотографии он публиковал в группе «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». «Магазин „Магнит“. Первоклассная мука за бешеные бабки и камни в подарок», — поделился молодой человек в своем посте. В качестве доказательства он приложил фотографии. Служба контроля качества комбината хлебопродуктов «Злак», производящий данную муку, опровергла информацию, которая появилась в соцсетях после жалобы жителя Екатеринбурга. «Мы разговаривали уже с молодым человеком, там просто спрессованная мука была. Это комочки, это не камни. Камни туда не могут попасть. Мука же перемалывается из зерна, а потом просеивается несколько раз. Через много-много сит. У нас мука проходит через металлодетектор и через магнитные колонки», — сообщила служба контроля качества в разговоре с корреспондентом URA.RU. Ранее жительница Свердловской области купила муку торговой марки «Увелка», в которой обнаружила червей. Информация об этом также была опубликована в паблике «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС». По словам жителя Екатеринбурга, в пакете оказались белые камни Фото: группа «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС»

Екатеринбуржец обнаружил в пакете с мукой «Увелка» камни. Фотографии он публиковал в группе «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». «Магазин „Магнит“. Первоклассная мука за бешеные бабки и камни в подарок», — поделился молодой человек в своем посте. В качестве доказательства он приложил фотографии. Служба контроля качества комбината хлебопродуктов «Злак», производящий данную муку, опровергла информацию, которая появилась в соцсетях после жалобы жителя Екатеринбурга. «Мы разговаривали уже с молодым человеком, там просто спрессованная мука была. Это комочки, это не камни. Камни туда не могут попасть. Мука же перемалывается из зерна, а потом просеивается несколько раз. Через много-много сит. У нас мука проходит через металлодетектор и через магнитные колонки», — сообщила служба контроля качества в разговоре с корреспондентом URA.RU. Ранее жительница Свердловской области купила муку торговой марки «Увелка», в которой обнаружила червей. Информация об этом также была опубликована в паблике «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС».