Жители ЯНАО стали употреблять меньше алкоголя

13 сентября 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

В ЯНАО снижаются показатели по потреблению жителями алкоголя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители ЯНАО стали меньше употреблять спиртные напитки. Об этом сообщил главврач Ямальского центра общественного здоровья Сергей Токарев в соцсетях департамента здравоохранения округа. «Эти знания [о вреде алкоголя] мы систематически доносим до ямальцев, и есть обнадеживающие результаты. Если в 2019 году потребление этанола на душу населения в регионе составляло 8,1 литра, то в прошлом году — уже 7,4. Особую ставку мы делаем на работу с молодым поколением. Очень важно, чтобы каждый с детства понимал простую истину: трезвость — это норма жизни!» — написал Сергей Токарев. Врач добавил, что даже малые дозы алкоголя пагубно влияют на здоровье. «Немало людей убеждено, что алкоголь в малых дозах безвреден. Но это опасное заблуждение. Независимо от дозы, алкоголь — это яд. Этиловый спирт пагубно влияет на работу многих органов и систем. Алкоголь известен как причина возникновения около 60 различных заболеваний», — добавил Токарев. Ранее URA.RU сообщало, что из-за недостатка кислорода на Крайнем Севере употребление алкоголя негативно влияет на продуктивность нервной системы. Также спиртное ускоряет процесс разрушения важных для жизнедеятельности организма органов и тканей.

Жители ЯНАО стали меньше употреблять спиртные напитки. Об этом сообщил главврач Ямальского центра общественного здоровья Сергей Токарев в соцсетях департамента здравоохранения округа. «Эти знания [о вреде алкоголя] мы систематически доносим до ямальцев, и есть обнадеживающие результаты. Если в 2019 году потребление этанола на душу населения в регионе составляло 8,1 литра, то в прошлом году — уже 7,4. Особую ставку мы делаем на работу с молодым поколением. Очень важно, чтобы каждый с детства понимал простую истину: трезвость — это норма жизни!» — написал Сергей Токарев. Врач добавил, что даже малые дозы алкоголя пагубно влияют на здоровье. «Немало людей убеждено, что алкоголь в малых дозах безвреден. Но это опасное заблуждение. Независимо от дозы, алкоголь — это яд. Этиловый спирт пагубно влияет на работу многих органов и систем. Алкоголь известен как причина возникновения около 60 различных заболеваний», — добавил Токарев. Ранее URA.RU сообщало, что из-за недостатка кислорода на Крайнем Севере употребление алкоголя негативно влияет на продуктивность нервной системы. Также спиртное ускоряет процесс разрушения важных для жизнедеятельности организма органов и тканей.