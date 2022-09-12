Жители ЯНАО стали употреблять меньше алкоголя

Жители ЯНАО стали меньше употреблять спиртные напитки. Об этом сообщил главврач Ямальского центра общественного здоровья Сергей Токарев в соцсетях департамента здравоохранения округа.
«Эти знания [о вреде алкоголя] мы систематически доносим до ямальцев, и есть обнадеживающие результаты. Если в 2019 году потребление этанола на душу населения в регионе составляло 8,1 литра, то в прошлом году — уже 7,4. Особую ставку мы делаем на работу с молодым поколением. Очень важно, чтобы каждый с детства понимал простую истину: трезвость — это норма жизни!» — написал Сергей Токарев.
Врач добавил, что даже малые дозы алкоголя пагубно влияют на здоровье. «Немало людей убеждено, что алкоголь в малых дозах безвреден. Но это опасное заблуждение. Независимо от дозы, алкоголь — это яд. Этиловый спирт пагубно влияет на работу многих органов и систем. Алкоголь известен как причина возникновения около 60 различных заболеваний», — добавил Токарев.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за недостатка кислорода на Крайнем Севере употребление алкоголя негативно влияет на продуктивность нервной системы. Также спиртное ускоряет процесс разрушения важных для жизнедеятельности организма органов и тканей.
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