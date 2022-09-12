Скандальный пермский курорт пошел на переговоры с горнолыжниками

Руководство ГЛК «Губаха» вступило в переговоры с недовольными спортсменами

13 сентября 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

Горнолыжники надеются, что новую систему ски-пассов отменят Фото: Сергей Русанов © URA.RU Горнолыжный курорт «Губаха» в Пермском крае после волны возмущений пермяков по поводу новой невыгодной системы цен на подъемник решил пойти на переговоры с горнолыжниками. Для этого выбрали самых активных гостей курорта. «На прошлой неделе мы встречались с одними из самых активных райдеров Губахи. Приняли решение о создании комьюнити (клуба) горы, которое будет напрямую общаться с руководством и принимать участие в различных процессах курорта. Будем вместе стремиться к развитию, чтобы отдых в Губахе был комфортным для каждого», — сообщили в группе курорта в соцсети «ВКонтакте». Лайков пост собрал много. Однако в комментариях под новостью горнолыжники снова первым делом стали интересоваться, изменилась ли новая система ски-пассов (пропуск на подъемник), из-за которой изначально разгорелся скандал. «Будет ли адекватный безлимит за вменяемые деньги? Или так и оставили этот бред с лимитированными подъемами за дикие цены?» — спросил Руслан Аввакумов. На что он получил ответ, что предложение формируется, надо немного подождать. Ранее URA.RU рассказывало, что курорт создал новые ски-пассы — исключительно по количеству подъемов. Для активных горнолыжников, которые за сезон катаются максимально много, такая система сильно невыгодна. Простые безлимитные пропуски были упразднены. Это и стало причиной волнений постоянных гостей курорта.

Горнолыжный курорт «Губаха» в Пермском крае после волны возмущений пермяков по поводу новой невыгодной системы цен на подъемник решил пойти на переговоры с горнолыжниками. Для этого выбрали самых активных гостей курорта. «На прошлой неделе мы встречались с одними из самых активных райдеров Губахи. Приняли решение о создании комьюнити (клуба) горы, которое будет напрямую общаться с руководством и принимать участие в различных процессах курорта. Будем вместе стремиться к развитию, чтобы отдых в Губахе был комфортным для каждого», — сообщили в группе курорта в соцсети «ВКонтакте». Лайков пост собрал много. Однако в комментариях под новостью горнолыжники снова первым делом стали интересоваться, изменилась ли новая система ски-пассов (пропуск на подъемник), из-за которой изначально разгорелся скандал. «Будет ли адекватный безлимит за вменяемые деньги? Или так и оставили этот бред с лимитированными подъемами за дикие цены?» — спросил Руслан Аввакумов. На что он получил ответ, что предложение формируется, надо немного подождать. Ранее URA.RU рассказывало, что курорт создал новые ски-пассы — исключительно по количеству подъемов. Для активных горнолыжников, которые за сезон катаются максимально много, такая система сильно невыгодна. Простые безлимитные пропуски были упразднены. Это и стало причиной волнений постоянных гостей курорта.