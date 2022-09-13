Для скульптуры используют моторы военной техники и алюминиевый лом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инсталляция в виде металлической головы младенца появится в Екатеринбурге. Работу над ней ведет арт-группа LKKL — Людмила Калиниченко и Ксения Ларина. «Индустриальный младенец» будет выполнен из переплавленных моторов военной техники. Он появится в Екатеринбурге в рамках паблик-арт программы «ЧО». Корреспондент URA.RU побывал на производстве и своими глазами увидел, как создается новая работа LKKL.

«Идея скульптуры младенца, вписанного в индустриальный ландшафт, пришла мне в 2019 году. Меня вдохновляли бездонные искусственные воронки карьеров. Но скорее не как ямы и шрамы на поверхности земли, а как места нового ландшафт, в котором деятельность природного и человеческого в итоге соединилась в глубине голубой воды и в ступенчатых зеленых берегах», — рассказала Людмила Калиниченко.

По словам художницы, вместе с Ксенией Лариной она решила создать металлическую двухметровую скульптуру в виде головы спящего в воде младенца. «На скульптуру пойдет вторичный литейный алюминиевый сплав из моторов военной техники и прочего алюминиевого лома, чтобы даже на этапе выбора материала прослеживалась идея перерождения, трансформации и зарождения нового», — поделилась участница паблик-арт программы «ЧО».

Представители паблик-арт программы «ЧО» рассказывают, что индустриальный младенец, выныривающий из воды, станет одним из главных объектов городской среды, который будет взаимодействовать с историческим контекстом, когда первые заводы ставились за водой. «Материал покрытия объекта указывает на те источники, которые отчасти сформировали лицо нашего региона. Закрытые глаза и умиротворяющая улыбка отсылают к семантике буддийских колоссов, осмыслению и осознанию», — рассказали организаторы.

Лицо младенца создавали в несколько этапов. На разработку 3D-модели объекта ушло около двух недель. Затем на станке ЧПУ (числовое программное управление — прим. ред.) была сделана заготовка из пенопласта, которая послужила основой для формы из холодно-твердеющих смесей. Как отмечают представители программы «ЧО», форму под будущего младенца специально покрыли графитовой краской и обожгли, чтобы затем через два отверстия залить алюминий. На улице скульптура появится в конце сентября—начале октября.

Ранее стало известно, что во время уральского фестиваля паблик-арта «ЧО», который пройдет в Екатеринбурге с мая по ноябрь, создадут восемь арт-объектов на тему «Вымыслы и промыслы». В их числе, кроме огромного младенца, будут также деревянные идолы с кошками и собаками.

Форма будущего младенца состоит из двух частей — лицевой и затылочной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прежде чем создать форму из песка и смолы, изготавливается пенопластовая основа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Затем песочно-смоляную форму покрывают графитовой краской Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для ускорения процесса покрытие — графитовую краску — обжигают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вся форма весит около трех тонн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Людмила Калиниченко — одна из авторов «Индустриального младенца». В ее руках — уменьшенная копия арт-объекта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По задумке арт-группы LKKL именно так будет выглядеть голова в в воде в конечном результате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Где установят арт-объект, пока держится в тайне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU