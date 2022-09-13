Инсталляция в виде металлической головы младенца появится в Екатеринбурге. Работу над ней ведет арт-группа LKKL — Людмила Калиниченко и Ксения Ларина. «Индустриальный младенец» будет выполнен из переплавленных моторов военной техники. Он появится в Екатеринбурге в рамках паблик-арт программы «ЧО». Корреспондент URA.RU побывал на производстве и своими глазами увидел, как создается новая работа LKKL.
«Идея скульптуры младенца, вписанного в индустриальный ландшафт, пришла мне в 2019 году. Меня вдохновляли бездонные искусственные воронки карьеров. Но скорее не как ямы и шрамы на поверхности земли, а как места нового ландшафт, в котором деятельность природного и человеческого в итоге соединилась в глубине голубой воды и в ступенчатых зеленых берегах», — рассказала Людмила Калиниченко.
По словам художницы, вместе с Ксенией Лариной она решила создать металлическую двухметровую скульптуру в виде головы спящего в воде младенца. «На скульптуру пойдет вторичный литейный алюминиевый сплав из моторов военной техники и прочего алюминиевого лома, чтобы даже на этапе выбора материала прослеживалась идея перерождения, трансформации и зарождения нового», — поделилась участница паблик-арт программы «ЧО».
Представители паблик-арт программы «ЧО» рассказывают, что индустриальный младенец, выныривающий из воды, станет одним из главных объектов городской среды, который будет взаимодействовать с историческим контекстом, когда первые заводы ставились за водой. «Материал покрытия объекта указывает на те источники, которые отчасти сформировали лицо нашего региона. Закрытые глаза и умиротворяющая улыбка отсылают к семантике буддийских колоссов, осмыслению и осознанию», — рассказали организаторы.
Лицо младенца создавали в несколько этапов. На разработку 3D-модели объекта ушло около двух недель. Затем на станке ЧПУ (числовое программное управление — прим. ред.) была сделана заготовка из пенопласта, которая послужила основой для формы из холодно-твердеющих смесей. Как отмечают представители программы «ЧО», форму под будущего младенца специально покрыли графитовой краской и обожгли, чтобы затем через два отверстия залить алюминий. На улице скульптура появится в конце сентября—начале октября.
Ранее стало известно, что во время уральского фестиваля паблик-арта «ЧО», который пройдет в Екатеринбурге с мая по ноябрь, создадут восемь арт-объектов на тему «Вымыслы и промыслы». В их числе, кроме огромного младенца, будут также деревянные идолы с кошками и собаками.
Форма будущего младенца состоит из двух частей — лицевой и затылочной
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Инсталляция в виде металлической головы младенца появится в Екатеринбурге. Работу над ней ведет арт-группа LKKL — Людмила Калиниченко и Ксения Ларина. «Индустриальный младенец» будет выполнен из переплавленных моторов военной техники. Он появится в Екатеринбурге в рамках паблик-арт программы «ЧО». Корреспондент URA.RU побывал на производстве и своими глазами увидел, как создается новая работа LKKL. «Идея скульптуры младенца, вписанного в индустриальный ландшафт, пришла мне в 2019 году. Меня вдохновляли бездонные искусственные воронки карьеров. Но скорее не как ямы и шрамы на поверхности земли, а как места нового ландшафт, в котором деятельность природного и человеческого в итоге соединилась в глубине голубой воды и в ступенчатых зеленых берегах», — рассказала Людмила Калиниченко. По словам художницы, вместе с Ксенией Лариной она решила создать металлическую двухметровую скульптуру в виде головы спящего в воде младенца. «На скульптуру пойдет вторичный литейный алюминиевый сплав из моторов военной техники и прочего алюминиевого лома, чтобы даже на этапе выбора материала прослеживалась идея перерождения, трансформации и зарождения нового», — поделилась участница паблик-арт программы «ЧО». Представители паблик-арт программы «ЧО» рассказывают, что индустриальный младенец, выныривающий из воды, станет одним из главных объектов городской среды, который будет взаимодействовать с историческим контекстом, когда первые заводы ставились за водой. «Материал покрытия объекта указывает на те источники, которые отчасти сформировали лицо нашего региона. Закрытые глаза и умиротворяющая улыбка отсылают к семантике буддийских колоссов, осмыслению и осознанию», — рассказали организаторы. Лицо младенца создавали в несколько этапов. На разработку 3D-модели объекта ушло около двух недель. Затем на станке ЧПУ (числовое программное управление — прим. ред.) была сделана заготовка из пенопласта, которая послужила основой для формы из холодно-твердеющих смесей. Как отмечают представители программы «ЧО», форму под будущего младенца специально покрыли графитовой краской и обожгли, чтобы затем через два отверстия залить алюминий. На улице скульптура появится в конце сентября—начале октября. Ранее стало известно, что во время уральского фестиваля паблик-арта «ЧО», который пройдет в Екатеринбурге с мая по ноябрь, создадут восемь арт-объектов на тему «Вымыслы и промыслы». В их числе, кроме огромного младенца, будут также деревянные идолы с кошками и собаками.