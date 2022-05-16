16 мая 2022

В Екатеринбурге появятся городские идолы и огромный младенец. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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URA.RU пофантазировало, как может выглядеть арт-объект на реке Исеть

Во время уральского фестиваля паблик-арта «ЧО», который пройдет в Екатеринбурге с мая по ноябрь, создадут восемь арт-объектов на тему «Вымыслы и промыслы». В их числе будет огромный младенец, а также деревянные идолы с кошками и собаками. Будущие проекты представили журналистам на площадке уральского филиала Пушкинского музея.

«В этом году фестиваль перестает быть фестивалем, мы решили переформатировать его в паблик-арт программу. В рамках программы нас ожидает более 50 мероприятий, школа для художников, восемь оффлайн арт-объектов, более 20 цифровых объектов, кинопоказы, творческий лагерь», — рассказал руководитель фестиваля Никита Харисов. Куратором нового сезона «Вымыслы и промыслы» стал директор арт-галереи «Ельцин Центра» Илья Шипиловских.

В рамках проекта кураторы и художники будут популяризировать наследие региона и формировать развитие локальной идентичности Свердловской области. Так в Екатеринбурге создадут плетеный из старой баннерной ткани 10-метровый лоскутный коврик, который поднимет тему традиционного подхода к переработке ветоши. Также у екатеринбуржцев появятся свои городские идолы, главными персонажами которых станут кошки и собаки. Как рассказала URA.RU художница Наталья Пастухова, идолы создадут из сосны, а их высота будет составлять три метра.

«Я работала с анималистичными темами. И тема идолов для меня очень интересна. Одной из моих задач [было желание] донести свое визуальное решение в объеме. Там будут те звери, которых я рисую — в новой форме, не с натуры. Мы уже нашли толстые шестиметровые сосны, 70 сантиметров в обхвате», — сообщила художница. По ее словам, идолы будут выточены с помощью фрезерного станка по заранее отрисованной 3D-модели, а после арт-объект доработают вручную.

Из любопытных работ жителей города ждет стрит-арт в формате цифрового искусства, портал, техногенное гнездо, а также арт-группа LKKL создаст скульптуру двухметрового младенца из металла и поместит его в водоем, который будет находиться возле плотины. Конкретные места, где будут расположены арт-объекты, назовут по мере их готовности.

Также Никита Харисов заявил, что «Трибуна поэта», созданная в рамках фестиваля «ЧО» и расположенная в центральном парке культуры и отдыха имени Владимира Маяковского, избавится от ограждения этим летом. Арт-объект создал архитектор и руководитель издательства TATLIN Эдуард Кубенский в декабре 2021 года, он стал олицетворением свободы слова поэта. Однако предмет искусства спустя некоторое время обнесли забором.

«[Сейчас] там [в парке Маяковского] проходит дополнительная экспертиза, плюс будет благоустроена площадка вокруг трибуны, как и задумывалось», — сообщил Харисов. Только после этого трибуна избавится от забора.

В 2022 году уральский фестиваль паблик-арта «ЧО» получил грант на 7,8 миллионов рублей. Общая стоимость мероприятия обойдется в 16,5 миллионов рублей. Основную часть финансирования возьмут на себя главный организатор фестиваля — застройщик «Атомстройкомплекс», а также уральский филиал Пушкинского музея и некоммерческая организация.

Куратором фестиваля стал директор арт-галереи «Ельцин Центра» Илья Шипиловских
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Во время уральского фестиваля паблик-арта «ЧО», который пройдет в Екатеринбурге с мая по ноябрь, создадут восемь арт-объектов на тему «Вымыслы и промыслы». В их числе будет огромный младенец, а также деревянные идолы с кошками и собаками. Будущие проекты представили журналистам на площадке уральского филиала Пушкинского музея. «В этом году фестиваль перестает быть фестивалем, мы решили переформатировать его в паблик-арт программу. В рамках программы нас ожидает более 50 мероприятий, школа для художников, восемь оффлайн арт-объектов, более 20 цифровых объектов, кинопоказы, творческий лагерь», — рассказал руководитель фестиваля Никита Харисов. Куратором нового сезона «Вымыслы и промыслы» стал директор арт-галереи «Ельцин Центра» Илья Шипиловских. В рамках проекта кураторы и художники будут популяризировать наследие региона и формировать развитие локальной идентичности Свердловской области. Так в Екатеринбурге создадут плетеный из старой баннерной ткани 10-метровый лоскутный коврик, который поднимет тему традиционного подхода к переработке ветоши. Также у екатеринбуржцев появятся свои городские идолы, главными персонажами которых станут кошки и собаки. Как рассказала URA.RU художница Наталья Пастухова, идолы создадут из сосны, а их высота будет составлять три метра. «Я работала с анималистичными темами. И тема идолов для меня очень интересна. Одной из моих задач [было желание] донести свое визуальное решение в объеме. Там будут те звери, которых я рисую — в новой форме, не с натуры. Мы уже нашли толстые шестиметровые сосны, 70 сантиметров в обхвате», — сообщила художница. По ее словам, идолы будут выточены с помощью фрезерного станка по заранее отрисованной 3D-модели, а после арт-объект доработают вручную. Из любопытных работ жителей города ждет стрит-арт в формате цифрового искусства, портал, техногенное гнездо, а также арт-группа LKKL создаст скульптуру двухметрового младенца из металла и поместит его в водоем, который будет находиться возле плотины. Конкретные места, где будут расположены арт-объекты, назовут по мере их готовности. Также Никита Харисов заявил, что «Трибуна поэта», созданная в рамках фестиваля «ЧО» и расположенная в центральном парке культуры и отдыха имени Владимира Маяковского, избавится от ограждения этим летом. Арт-объект создал архитектор и руководитель издательства TATLIN Эдуард Кубенский в декабре 2021 года, он стал олицетворением свободы слова поэта. Однако предмет искусства спустя некоторое время обнесли забором. «[Сейчас] там [в парке Маяковского] проходит дополнительная экспертиза, плюс будет благоустроена площадка вокруг трибуны, как и задумывалось», — сообщил Харисов. Только после этого трибуна избавится от забора. В 2022 году уральский фестиваль паблик-арта «ЧО» получил грант на 7,8 миллионов рублей. Общая стоимость мероприятия обойдется в 16,5 миллионов рублей. Основную часть финансирования возьмут на себя главный организатор фестиваля — застройщик «Атомстройкомплекс», а также уральский филиал Пушкинского музея и некоммерческая организация.
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