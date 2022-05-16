В Екатеринбурге появятся городские идолы и огромный младенец. Фото

17 мая 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

URA.RU пофантазировало, как может выглядеть арт-объект на реке Исеть Коллаж URA.RU Во время уральского фестиваля паблик-арта «ЧО», который пройдет в Екатеринбурге с мая по ноябрь, создадут восемь арт-объектов на тему «Вымыслы и промыслы». В их числе будет огромный младенец, а также деревянные идолы с кошками и собаками. Будущие проекты представили журналистам на площадке уральского филиала Пушкинского музея. «В этом году фестиваль перестает быть фестивалем, мы решили переформатировать его в паблик-арт программу. В рамках программы нас ожидает более 50 мероприятий, школа для художников, восемь оффлайн арт-объектов, более 20 цифровых объектов, кинопоказы, творческий лагерь», — рассказал руководитель фестиваля Никита Харисов. Куратором нового сезона «Вымыслы и промыслы» стал директор арт-галереи «Ельцин Центра» Илья Шипиловских. В рамках проекта кураторы и художники будут популяризировать наследие региона и формировать развитие локальной идентичности Свердловской области. Так в Екатеринбурге создадут плетеный из старой баннерной ткани 10-метровый лоскутный коврик, который поднимет тему традиционного подхода к переработке ветоши. Также у екатеринбуржцев появятся свои городские идолы, главными персонажами которых станут кошки и собаки. Как рассказала URA.RU художница Наталья Пастухова, идолы создадут из сосны, а их высота будет составлять три метра. Фото предоставлено организаторами фестиваля «ЧО» «Я работала с анималистичными темами. И тема идолов для меня очень интересна. Одной из моих задач [было желание] донести свое визуальное решение в объеме. Там будут те звери, которых я рисую — в новой форме, не с натуры. Мы уже нашли толстые шестиметровые сосны, 70 сантиметров в обхвате», — сообщила художница. По ее словам, идолы будут выточены с помощью фрезерного станка по заранее отрисованной 3D-модели, а после арт-объект доработают вручную. Из любопытных работ жителей города ждет стрит-арт в формате цифрового искусства, портал, техногенное гнездо, а также арт-группа LKKL создаст скульптуру двухметрового младенца из металла и поместит его в водоем, который будет находиться возле плотины. Конкретные места, где будут расположены арт-объекты, назовут по мере их готовности. Фото предоставлено организаторами фестиваля «ЧО» Также Никита Харисов заявил, что «Трибуна поэта», созданная в рамках фестиваля «ЧО» и расположенная в центральном парке культуры и отдыха имени Владимира Маяковского, избавится от ограждения этим летом. Арт-объект создал архитектор и руководитель издательства TATLIN Эдуард Кубенский в декабре 2021 года, он стал олицетворением свободы слова поэта. Однако предмет искусства спустя некоторое время обнесли забором. «[Сейчас] там [в парке Маяковского] проходит дополнительная экспертиза, плюс будет благоустроена площадка вокруг трибуны, как и задумывалось», — сообщил Харисов. Только после этого трибуна избавится от забора. В 2022 году уральский фестиваль паблик-арта «ЧО» получил грант на 7,8 миллионов рублей. Общая стоимость мероприятия обойдется в 16,5 миллионов рублей. Основную часть финансирования возьмут на себя главный организатор фестиваля — застройщик «Атомстройкомплекс», а также уральский филиал Пушкинского музея и некоммерческая организация. Фото предоставлено организаторами фестиваля «ЧО» Фото предоставлено организаторами фестиваля «ЧО» Фото предоставлено организаторами фестиваля «ЧО» Фото предоставлено организаторами фестиваля «ЧО» Фото предоставлено организаторами фестиваля «ЧО» Куратором фестиваля стал директор арт-галереи «Ельцин Центра» Илья Шипиловских Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Во время уральского фестиваля паблик-арта «ЧО», который пройдет в Екатеринбурге с мая по ноябрь, создадут восемь арт-объектов на тему «Вымыслы и промыслы». В их числе будет огромный младенец, а также деревянные идолы с кошками и собаками. Будущие проекты представили журналистам на площадке уральского филиала Пушкинского музея. «В этом году фестиваль перестает быть фестивалем, мы решили переформатировать его в паблик-арт программу. В рамках программы нас ожидает более 50 мероприятий, школа для художников, восемь оффлайн арт-объектов, более 20 цифровых объектов, кинопоказы, творческий лагерь», — рассказал руководитель фестиваля Никита Харисов. Куратором нового сезона «Вымыслы и промыслы» стал директор арт-галереи «Ельцин Центра» Илья Шипиловских. В рамках проекта кураторы и художники будут популяризировать наследие региона и формировать развитие локальной идентичности Свердловской области. Так в Екатеринбурге создадут плетеный из старой баннерной ткани 10-метровый лоскутный коврик, который поднимет тему традиционного подхода к переработке ветоши. Также у екатеринбуржцев появятся свои городские идолы, главными персонажами которых станут кошки и собаки. Как рассказала URA.RU художница Наталья Пастухова, идолы создадут из сосны, а их высота будет составлять три метра. «Я работала с анималистичными темами. И тема идолов для меня очень интересна. Одной из моих задач [было желание] донести свое визуальное решение в объеме. Там будут те звери, которых я рисую — в новой форме, не с натуры. Мы уже нашли толстые шестиметровые сосны, 70 сантиметров в обхвате», — сообщила художница. По ее словам, идолы будут выточены с помощью фрезерного станка по заранее отрисованной 3D-модели, а после арт-объект доработают вручную. Из любопытных работ жителей города ждет стрит-арт в формате цифрового искусства, портал, техногенное гнездо, а также арт-группа LKKL создаст скульптуру двухметрового младенца из металла и поместит его в водоем, который будет находиться возле плотины. Конкретные места, где будут расположены арт-объекты, назовут по мере их готовности. Также Никита Харисов заявил, что «Трибуна поэта», созданная в рамках фестиваля «ЧО» и расположенная в центральном парке культуры и отдыха имени Владимира Маяковского, избавится от ограждения этим летом. Арт-объект создал архитектор и руководитель издательства TATLIN Эдуард Кубенский в декабре 2021 года, он стал олицетворением свободы слова поэта. Однако предмет искусства спустя некоторое время обнесли забором. «[Сейчас] там [в парке Маяковского] проходит дополнительная экспертиза, плюс будет благоустроена площадка вокруг трибуны, как и задумывалось», — сообщил Харисов. Только после этого трибуна избавится от забора. В 2022 году уральский фестиваль паблик-арта «ЧО» получил грант на 7,8 миллионов рублей. Общая стоимость мероприятия обойдется в 16,5 миллионов рублей. Основную часть финансирования возьмут на себя главный организатор фестиваля — застройщик «Атомстройкомплекс», а также уральский филиал Пушкинского музея и некоммерческая организация.