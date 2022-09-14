Отоларинголог Лесков объяснил, что может скрываться за болью в горле

Отоларинголог Лесков: боль в горле это симптом лейкоза

14 сентября 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Под маской тонзиллита может скрываться лейкоз, считает Иван Лесков Фото: Анна Майорова © URA.RU Боль в горле может говорить о проблемах с шейным отделом позвоночника, с желудком, зубами или о воспалениях миндалин. А под видом тонзиллита (воспаление миндалин глотки) может скрываться рак крови и костного мозга. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков. «Боль в горле — это всего-навсего симптом. Оно может болеть из-за проблем с шейным отделом позвоночника, с желудком, зубами, из-за стекания слизи по задней стенке глотки, это уже проблема носа, а также может быть воспалительный процесс на миндалинах. И этот тот букет, который нужно распутывать. И на самом деле тонзиллит — очень многоликое заболевание. Есть несколько состояний, которые скрываются под его маской. Я предлагаю не доверять тем специалистам, которые ставят тонзиллит без лабораторных анализов», — объяснил Иван Лесков. По словам отоларинголога, под видом тонзиллита может скрываться рак. «Миндалины — это иммунный орган, который находится на границе организма и внешней среды, а значит фоновое воспаление там будет всегда. Если взять у такого пациента обычный анализ крови и увидеть запредельное количество лейкоцитов, с преобладанием лимфоцитов и их юных форм, то это лейкоз. Поэтому диагноз тонзиллита должен ставиться предельно точно», — подчеркнул Лесков. Врач добавил, что в случае частых воспалений миндалин пациенту должен быть назначен целый спектр исследований. «Общий анализ крови, мочи, электрокардиограмма. Проверка крови на С-реактивный белок, это показатель идущего воспаления, на антистрептолизин О, — это показатель, насколько в этой истории участвует стрептококк. И анализ на ревматоидный фактор, то есть наличие антител к соединительной, в том числе суставной ткани. Это минимум, после которого вообще должен начинаться любой разговор в случае регулярно повторяющейся боли в горле, изменений на миндалинах», — заявил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боль в горле может говорить о проблемах с шейным отделом позвоночника, с желудком, зубами или о воспалениях миндалин. А под видом тонзиллита (воспаление миндалин глотки) может скрываться рак крови и костного мозга. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков. «Боль в горле — это всего-навсего симптом. Оно может болеть из-за проблем с шейным отделом позвоночника, с желудком, зубами, из-за стекания слизи по задней стенке глотки, это уже проблема носа, а также может быть воспалительный процесс на миндалинах. И этот тот букет, который нужно распутывать. И на самом деле тонзиллит — очень многоликое заболевание. Есть несколько состояний, которые скрываются под его маской. Я предлагаю не доверять тем специалистам, которые ставят тонзиллит без лабораторных анализов», — объяснил Иван Лесков. По словам отоларинголога, под видом тонзиллита может скрываться рак. «Миндалины — это иммунный орган, который находится на границе организма и внешней среды, а значит фоновое воспаление там будет всегда. Если взять у такого пациента обычный анализ крови и увидеть запредельное количество лейкоцитов, с преобладанием лимфоцитов и их юных форм, то это лейкоз. Поэтому диагноз тонзиллита должен ставиться предельно точно», — подчеркнул Лесков. Врач добавил, что в случае частых воспалений миндалин пациенту должен быть назначен целый спектр исследований. «Общий анализ крови, мочи, электрокардиограмма. Проверка крови на С-реактивный белок, это показатель идущего воспаления, на антистрептолизин О, — это показатель, насколько в этой истории участвует стрептококк. И анализ на ревматоидный фактор, то есть наличие антител к соединительной, в том числе суставной ткани. Это минимум, после которого вообще должен начинаться любой разговор в случае регулярно повторяющейся боли в горле, изменений на миндалинах», — заявил он.