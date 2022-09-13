13 сентября 2022
12 сентября 2022

В ЯНАО возле месторождения заметили семью медведей. Видео

Жители ЯНАО сняли на видео семью медведей
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие Нижнетагильского государственного цирка после реконструкции. Свердловская область, Нижний Тагил , цирк, арена, медведь, шоу
В ЯНАО заметили медведицу с медвежатами (фото из архива) Фото:

Жители ЯНАО заметили медведицу с медвежатами вблизи Суторминского месторождения. Видео от подписчика размещено в telegram-канале «Муравленко».

«По грибы ходим аккуратно. Суторма», — предупреждает подписчик жителей.

На видео видно как медвежата забираются на дерево. Рядом ходит медведица и наблюдает за ними.

Ранее URA.RU рассказало, что в окрестностях Муравленко женщина сняла на видео взрослого медведя. Ролик был опубликован в группе «Муравленко 24» в соцсети «ВКонтакте».

Видео: telegram-канал «Муравленко»

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Жители ЯНАО заметили медведицу с медвежатами вблизи Суторминского месторождения. Видео от подписчика размещено в telegram-канале «Муравленко». «По грибы ходим аккуратно. Суторма», — предупреждает подписчик жителей. На видео видно как медвежата забираются на дерево. Рядом ходит медведица и наблюдает за ними. Ранее URA.RU рассказало, что в окрестностях Муравленко женщина сняла на видео взрослого медведя. Ролик был опубликован в группе «Муравленко 24» в соцсети «ВКонтакте». Видео: telegram-канал «Муравленко»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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