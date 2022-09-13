В ЯНАО возле месторождения заметили семью медведей. Видео

Жители ЯНАО сняли на видео семью медведей

14 сентября 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

В ЯНАО заметили медведицу с медвежатами (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители ЯНАО заметили медведицу с медвежатами вблизи Суторминского месторождения. Видео от подписчика размещено в telegram-канале «Муравленко». «По грибы ходим аккуратно. Суторма», — предупреждает подписчик жителей. На видео видно как медвежата забираются на дерево. Рядом ходит медведица и наблюдает за ними. Ранее URA.RU рассказало, что в окрестностях Муравленко женщина сняла на видео взрослого медведя. Ролик был опубликован в группе «Муравленко 24» в соцсети «ВКонтакте». Видео: telegram-канал «Муравленко»

Жители ЯНАО заметили медведицу с медвежатами вблизи Суторминского месторождения. Видео от подписчика размещено в telegram-канале «Муравленко». «По грибы ходим аккуратно. Суторма», — предупреждает подписчик жителей. На видео видно как медвежата забираются на дерево. Рядом ходит медведица и наблюдает за ними. Ранее URA.RU рассказало, что в окрестностях Муравленко женщина сняла на видео взрослого медведя. Ролик был опубликован в группе «Муравленко 24» в соцсети «ВКонтакте». Видео: telegram-канал «Муравленко»