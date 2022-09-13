В ЯНАО заметили медведицу с медвежатами (фото из архива)
Жители ЯНАО заметили медведицу с медвежатами вблизи Суторминского месторождения. Видео от подписчика размещено в telegram-канале «Муравленко».
«По грибы ходим аккуратно. Суторма», — предупреждает подписчик жителей.
На видео видно как медвежата забираются на дерево. Рядом ходит медведица и наблюдает за ними.
Ранее URA.RU рассказало, что в окрестностях Муравленко женщина сняла на видео взрослого медведя. Ролик был опубликован в группе «Муравленко 24» в соцсети «ВКонтакте».
Видео: telegram-канал «Муравленко»
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