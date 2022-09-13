13 сентября 2022

Свердловские подростки пожарили картошку на Вечном огне. Фото

Подростки пожарили картошку на Вечном огне в Каменске-Уральском
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети приготовили перекус на Вечном огне в Каменске-Уральском (фото из архива) Фото:

Подростки пожарили картошку на Вечном огне в Каменске-Уральском (Свердловская область). Как сообщили очевидцы в соцсетях, чтобы приготовить еду, молодые люди поставили на пламя самокат одного из них. Полиция проводит проверку.

«Дети катались на трюковых самокатах у мемориала уральских алюминщиков „Скорбящая мать“. Им, видимо, стало скучно, и парни решили пожарить картошку на Вечном огне. Они поставили один из самокатов на огонь, нарезали картофель и положили на самокат», — рассказали местные жители в группе «Инцидент Каменск-Уральский» во «ВКонтакте».

Как уточнили в городской полиции, сотрудники МВД уже знают об инциденте. «Данная информация на основе мониторинга сети интернет зарегистрирована, в настоящее время проводится проверка», — заявили в ведомстве.

Фото:

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Подростки пожарили картошку на Вечном огне в Каменске-Уральском (Свердловская область). Как сообщили очевидцы в соцсетях, чтобы приготовить еду, молодые люди поставили на пламя самокат одного из них. Полиция проводит проверку. «Дети катались на трюковых самокатах у мемориала уральских алюминщиков „Скорбящая мать“. Им, видимо, стало скучно, и парни решили пожарить картошку на Вечном огне. Они поставили один из самокатов на огонь, нарезали картофель и положили на самокат», — рассказали местные жители в группе «Инцидент Каменск-Уральский» во «ВКонтакте». Как уточнили в городской полиции, сотрудники МВД уже знают об инциденте. «Данная информация на основе мониторинга сети интернет зарегистрирована, в настоящее время проводится проверка», — заявили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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