Подростки пожарили картошку на Вечном огне в Каменске-Уральском

Дети приготовили перекус на Вечном огне в Каменске-Уральском (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Подростки пожарили картошку на Вечном огне в Каменске-Уральском (Свердловская область). Как сообщили очевидцы в соцсетях, чтобы приготовить еду, молодые люди поставили на пламя самокат одного из них. Полиция проводит проверку.

«Дети катались на трюковых самокатах у мемориала уральских алюминщиков „Скорбящая мать“. Им, видимо, стало скучно, и парни решили пожарить картошку на Вечном огне. Они поставили один из самокатов на огонь, нарезали картофель и положили на самокат», — рассказали местные жители в группе «Инцидент Каменск-Уральский» во «ВКонтакте».

Как уточнили в городской полиции, сотрудники МВД уже знают об инциденте. «Данная информация на основе мониторинга сети интернет зарегистрирована, в настоящее время проводится проверка», — заявили в ведомстве.