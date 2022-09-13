Екатеринбуржец с ножом напал на Росгвардию, не пуская свою мать в дом престарелых

Психически больной екатеринбуржец атаковал сотрудников Росгвардии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вооруженный ножом житель Екатеринбурга напал на сотрудников Росгвардии и службы соцзащиты, которые пришли забрать его 70-летнюю мать в дом престарелых. Как рассказали соседи мужчины, он страдает психическим расстройством и последние 30 лет не покидал квартиру. Правоохранителям пришлось открыть стрельбу.

«Когда работники социальной службы пришли за женщиной в многоэтажку Паркового района, ее 40-летний сын встал стеной. Прибывшая полиция (наряд вневедомствоменной охраны Росгвардии — прим. URA.RU) пыталась утихомирить мужчину, но он вел себя настолько неадекватно, что пришлось открыть стрельбу. Одна пуля прошла насквозь через дверь соседки, вторая — попала в ногу буйного», — сообщил telegram-канал Ural Mash со ссылкой на знакомых семьи.

Дебошира доставили в психиатрическую больницу. По словам соседей, и за мужчиной, и за его матерью несколько лет приглядывала племянница-опекунша. Знакомые семьи утверждают, что она практически не кормила родственников, а деньги на содержание присваивала себе.

«На звонок в дверь квартиры ответил мужчина, который наотрез отказался открыть жилище. А когда он все-таки это сделал, в его руке был предмет, похожий на нож, которым он стал размазхивать, угрожая силовикам. Представитель Росгвардии законно потребовал убрать колющее-режущий предмет, предупредив, что в противном случае будет применено табельное оружие. Просьбу гражданин проигнорировал, что и послужило причиной его ранения в область правой ноги. Дебоширом оказался житель областного центра 1978 года рождения, не работающий, не судимый, состоящий на учете у врачей. При осмотре места происшествия сыщики изъяли кухонный нож размером 33 сантиметра», — рассказал URA.RU начальник пресс-службы областного ГУ МВД полковник Валерий Горелых.