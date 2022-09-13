Для школьников ЯНАО открыли соляную комнату

В Ямальской школе-интернате открылась соляная комната. Об этом говорится в telegram-канале Андрея Кугаевского.
«В Ямальской школе-интернате открылась соляная комната и бар с полезными кислородными коктейлями. Соляная комната для ярсалинских школьников была оборудована на средства, выделенные губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Проведенное там время поможет ребятам снизить тревожность и повысить умственную работоспособность», — говорит автор.
Также в сообщении сказано, что было бы неплохо иметь такие комнаты во всех школах района. На сегодня идет проработка вопроса с коллегами из департамента образования.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО родители пожаловались на сверхвысокую нагрузку на школьников. В школах Салехарда детям ставят по девять уроков, а вторые классы учатся во вторую смену.
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