Для школьников ЯНАО открыли соляную комнату

14 сентября 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

Для ярсалинских школьников была оборудована соляная комната Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ямальской школе-интернате открылась соляная комната. Об этом говорится в telegram-канале Андрея Кугаевского. «В Ямальской школе-интернате открылась соляная комната и бар с полезными кислородными коктейлями. Соляная комната для ярсалинских школьников была оборудована на средства, выделенные губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Проведенное там время поможет ребятам снизить тревожность и повысить умственную работоспособность», — говорит автор. Также в сообщении сказано, что было бы неплохо иметь такие комнаты во всех школах района. На сегодня идет проработка вопроса с коллегами из департамента образования. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО родители пожаловались на сверхвысокую нагрузку на школьников. В школах Салехарда детям ставят по девять уроков, а вторые классы учатся во вторую смену.

В Ямальской школе-интернате открылась соляная комната. Об этом говорится в telegram-канале Андрея Кугаевского. «В Ямальской школе-интернате открылась соляная комната и бар с полезными кислородными коктейлями. Соляная комната для ярсалинских школьников была оборудована на средства, выделенные губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Проведенное там время поможет ребятам снизить тревожность и повысить умственную работоспособность», — говорит автор. Также в сообщении сказано, что было бы неплохо иметь такие комнаты во всех школах района. На сегодня идет проработка вопроса с коллегами из департамента образования. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО родители пожаловались на сверхвысокую нагрузку на школьников. В школах Салехарда детям ставят по девять уроков, а вторые классы учатся во вторую смену.