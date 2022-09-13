13 сентября 2022
12 сентября 2022

Для школьников ЯНАО открыли соляную комнату

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие после реконструкции отделения восстановительного лечения ДГКБ №9. Екатеринбург, соляная комната, отделение восстановительного лечения
Для ярсалинских школьников была оборудована соляная комната Фото:

В Ямальской школе-интернате открылась соляная комната. Об этом говорится в telegram-канале Андрея Кугаевского.

«В Ямальской школе-интернате открылась соляная комната и бар с полезными кислородными коктейлями. Соляная комната для ярсалинских школьников была оборудована на средства, выделенные губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Проведенное там время поможет ребятам снизить тревожность и повысить умственную работоспособность», — говорит автор.

Также в сообщении сказано, что было бы неплохо иметь такие комнаты во всех школах района. На сегодня идет проработка вопроса с коллегами из департамента образования.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО родители пожаловались на сверхвысокую нагрузку на школьников. В школах Салехарда детям ставят по девять уроков, а вторые классы учатся во вторую смену.

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В Ямальской школе-интернате открылась соляная комната. Об этом говорится в telegram-канале Андрея Кугаевского. «В Ямальской школе-интернате открылась соляная комната и бар с полезными кислородными коктейлями. Соляная комната для ярсалинских школьников была оборудована на средства, выделенные губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Проведенное там время поможет ребятам снизить тревожность и повысить умственную работоспособность», — говорит автор. Также в сообщении сказано, что было бы неплохо иметь такие комнаты во всех школах района. На сегодня идет проработка вопроса с коллегами из департамента образования. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО родители пожаловались на сверхвысокую нагрузку на школьников. В школах Салехарда детям ставят по девять уроков, а вторые классы учатся во вторую смену.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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