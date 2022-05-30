Житель ЯНАО предложил решение проблемы с переправой

Местный житель назвал проблему с переправой «наболевшей» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Местный житель пожаловался на перебои в работе переправы Салехард — Лабытнанги, и предложил перевозить людей с одного берега на другой по воздуху. Пост об этом появился в соцсети «ВКонтакте».

«Хочу сказать о наболевшей проблеме переправы. Люди на протяжении двух законных выходных не могли попасть на другой берег. Давайте задействуем другие ресурсы (воздушные судна) чтобы никто не остался на другом берегу. Особо тяжелая ситуация у людей, кто прилетел из отпуска» — пишет автор поста Алекс Алексеев в паблике «Лабытнанги Info».

«В далеком СССР по реке ходил старенький ОМ-365 в любую погоду, строго по расписанию несколько раз в день. Не было проблемы переправиться с одного берега на другой», — написал в комментариях Сергей Канашов. «А цены на воздушные судна? Особенно для людей, которые приехали с отпуска», — поделилась Ирина Кухарь.

В департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что работа паромной переправы Салехард — Лабытнанги временно остановилась. Ограничения ввели из-за сильного ветра.