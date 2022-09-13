Строители из ЯНАО отстроили первый из семи корпусов больницы в ДНР

Строители из ЯНАО достраивают один из корпусов больницы в Волновахе. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.
«Строители ускоренными темпами вышли на финишную прямую одного из корпусов железнодорожной больницы. Всего в работе их семь, общая площадь — семь тысяч квадратных метров. По всей территории больничного городка завершены демонтажные работы», — сообщили в ведомстве.
Сообщается, что на восстановлении корпусов трудятся 133 человека. В планах завершить работы к октябрю. На данный момент врачи принимают больных во дворе в палатках, люди ждут очереди на улице.
Глава Ямала Дмитрий Артюхов в июне подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР. На сегодня в поручении Ямала лежит восстановление 13 социальных объектов в Волновахе, первым из которых была восстановлена четвертая школа, там уже учатся дети. Еще 22 объекта по всему району, среди которых детские сады и школы, будут капитально отремонтированы и подготовлены к зиме.
Ранее URA.RU сообщало, что Ямало-Ненецкий автономный округ займется ремонтом больничного городка, порядка 30 школ и детских садов восстановят в Волновахском районе ДНР. В работе задействовано 500 ямальских специалистов.
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