Строители из ЯНАО отстроили первый из семи корпусов больницы в ДНР

14 сентября 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

В ДНР строители достраивают один из семи корпусов больницы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Строители из ЯНАО достраивают один из корпусов больницы в Волновахе. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО. «Строители ускоренными темпами вышли на финишную прямую одного из корпусов железнодорожной больницы. Всего в работе их семь, общая площадь — семь тысяч квадратных метров. По всей территории больничного городка завершены демонтажные работы», — сообщили в ведомстве. Сообщается, что на восстановлении корпусов трудятся 133 человека. В планах завершить работы к октябрю. На данный момент врачи принимают больных во дворе в палатках, люди ждут очереди на улице. Глава Ямала Дмитрий Артюхов в июне подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР. На сегодня в поручении Ямала лежит восстановление 13 социальных объектов в Волновахе, первым из которых была восстановлена четвертая школа, там уже учатся дети. Еще 22 объекта по всему району, среди которых детские сады и школы, будут капитально отремонтированы и подготовлены к зиме. Ранее URA.RU сообщало, что Ямало-Ненецкий автономный округ займется ремонтом больничного городка, порядка 30 школ и детских садов восстановят в Волновахском районе ДНР. В работе задействовано 500 ямальских специалистов.

Строители из ЯНАО достраивают один из корпусов больницы в Волновахе. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО. «Строители ускоренными темпами вышли на финишную прямую одного из корпусов железнодорожной больницы. Всего в работе их семь, общая площадь — семь тысяч квадратных метров. По всей территории больничного городка завершены демонтажные работы», — сообщили в ведомстве. Сообщается, что на восстановлении корпусов трудятся 133 человека. В планах завершить работы к октябрю. На данный момент врачи принимают больных во дворе в палатках, люди ждут очереди на улице. Глава Ямала Дмитрий Артюхов в июне подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР. На сегодня в поручении Ямала лежит восстановление 13 социальных объектов в Волновахе, первым из которых была восстановлена четвертая школа, там уже учатся дети. Еще 22 объекта по всему району, среди которых детские сады и школы, будут капитально отремонтированы и подготовлены к зиме. Ранее URA.RU сообщало, что Ямало-Ненецкий автономный округ займется ремонтом больничного городка, порядка 30 школ и детских садов восстановят в Волновахском районе ДНР. В работе задействовано 500 ямальских специалистов.