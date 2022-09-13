13 сентября 2022

Актер в пермском театре получил травму затылка

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Несчастный случай произошел в театре во время подготовки к спектаклю Фото:

В театре «У Моста» в Перми один из актеров травмировал затылок, упав спиной на пол. Несчастный случай произошел во время подготовки к одному из спектаклей, сообщает в своем telegram-канале государственная инспекция труда в Пермском крае.

«Инспекция труда взяла на контроль несчастный случай, произошедший в Пермском театре „У Моста“. 12 сентября 2022 года артист драмы при подготовке к спектаклю на большой сцене театра упал спиной и получил травму затылка», — передает госинспекция.

На данный момент проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего. Актер сейчас проходит лечение в больнице. Ранее инспекция взяла на контроль другой несчастный случай из Перми. Воспитатель одного из детсадов снимала шторы с гардины и упала головой на бетонный пол.

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В театре «У Моста» в Перми один из актеров травмировал затылок, упав спиной на пол. Несчастный случай произошел во время подготовки к одному из спектаклей, сообщает в своем telegram-канале государственная инспекция труда в Пермском крае. «Инспекция труда взяла на контроль несчастный случай, произошедший в Пермском театре „У Моста“. 12 сентября 2022 года артист драмы при подготовке к спектаклю на большой сцене театра упал спиной и получил травму затылка», — передает госинспекция. На данный момент проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего. Актер сейчас проходит лечение в больнице. Ранее инспекция взяла на контроль другой несчастный случай из Перми. Воспитатель одного из детсадов снимала шторы с гардины и упала головой на бетонный пол.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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