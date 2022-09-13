Актер в пермском театре получил травму затылка

14 сентября 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

Несчастный случай произошел в театре во время подготовки к спектаклю Фото: Анна Майорова © URA.RU В театре «У Моста» в Перми один из актеров травмировал затылок, упав спиной на пол. Несчастный случай произошел во время подготовки к одному из спектаклей, сообщает в своем telegram-канале государственная инспекция труда в Пермском крае. «Инспекция труда взяла на контроль несчастный случай, произошедший в Пермском театре „У Моста“. 12 сентября 2022 года артист драмы при подготовке к спектаклю на большой сцене театра упал спиной и получил травму затылка», — передает госинспекция. На данный момент проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего. Актер сейчас проходит лечение в больнице. Ранее инспекция взяла на контроль другой несчастный случай из Перми. Воспитатель одного из детсадов снимала шторы с гардины и упала головой на бетонный пол.

В театре «У Моста» в Перми один из актеров травмировал затылок, упав спиной на пол. Несчастный случай произошел во время подготовки к одному из спектаклей, сообщает в своем telegram-канале государственная инспекция труда в Пермском крае. «Инспекция труда взяла на контроль несчастный случай, произошедший в Пермском театре „У Моста“. 12 сентября 2022 года артист драмы при подготовке к спектаклю на большой сцене театра упал спиной и получил травму затылка», — передает госинспекция. На данный момент проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего. Актер сейчас проходит лечение в больнице. Ранее инспекция взяла на контроль другой несчастный случай из Перми. Воспитатель одного из детсадов снимала шторы с гардины и упала головой на бетонный пол.